Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 23.04.2019 22:30
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 23:10

3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cem Yasemin'i tanımaya başlıyor

Kanal D ekranlarının yeni dizisi bu akşam ikinci bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekti. Heyecan dolu yeni bölümün ardından izleyiciler yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

Leke 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İkinci bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan izleyicileri ekran başına kitledi. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler merakla nı beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

LEKE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şirin, Yasemin'in teknede olduğunu Serpil'den öğrenir. Karakola gidip Yasemin'i kurtarmak istese de karşısında Meto'yu bulur, başarılı olamaz.

ARDA'NIN ÖFKESİNİN NEDENİ NE?

Tekne baskını nedeniyle karakolda olan Arda annesi Belkıs'ı arar ama ulaşamaz. Arda'yı karakola kurtarmaya gelen Cem olur. Cem, Arda'yı kurtarsa da iki kardeşin arasındaki buzlar erimez. Arda'nın ağabeyi Cem'e duyduğu öfkesinin arkasında ne vardır?

YASEMİN SERBEST BIRAKILIYOR

Birkan, Yasemin'i nezaretten çıkarır. Yasemin sürpriz bir şekilde serbest kalmıştır fakat içinde Murat'ın ameliyat parası olan çantası kayıptır. Yasemin, ameliyat olacağı için tarifsiz mutluluk yaşayan Murat'a, ameliyat olamayacağını söyleyebilecek midir?

CEM KARARA KARŞI ÇIKACAK MI?

Arda artık annesi Belkıs'la yaşamaya başlamıştır. Haberi alan Cem yıkılır. Cem, Arda'nın kararına karşı çıkacak mıdır?

CEM AŞIK OLACAK MI?

Cem, Yasemin'i tanıdıkça ondan etkilenmeye başlar. Cem kendini aşka teslim edecek midir?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriLeke 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cem Yasemin'i tanımaya başlıyor
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri