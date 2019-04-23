İkinci bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Leke izleyicileri ekran başına kitledi. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler merakla Leke 3. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

LEKE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şirin, Yasemin'in teknede olduğunu Serpil'den öğrenir. Karakola gidip Yasemin'i kurtarmak istese de karşısında Meto'yu bulur, başarılı olamaz.

ARDA'NIN ÖFKESİNİN NEDENİ NE?

Tekne baskını nedeniyle karakolda olan Arda annesi Belkıs'ı arar ama ulaşamaz. Arda'yı karakola kurtarmaya gelen Cem olur. Cem, Arda'yı kurtarsa da iki kardeşin arasındaki buzlar erimez. Arda'nın ağabeyi Cem'e duyduğu öfkesinin arkasında ne vardır?

YASEMİN SERBEST BIRAKILIYOR

Birkan, Yasemin'i nezaretten çıkarır. Yasemin sürpriz bir şekilde serbest kalmıştır fakat içinde Murat'ın ameliyat parası olan çantası kayıptır. Yasemin, ameliyat olacağı için tarifsiz mutluluk yaşayan Murat'a, ameliyat olamayacağını söyleyebilecek midir?

CEM KARARA KARŞI ÇIKACAK MI?

Arda artık annesi Belkıs'la yaşamaya başlamıştır. Haberi alan Cem yıkılır. Cem, Arda'nın kararına karşı çıkacak mıdır?

CEM AŞIK OLACAK MI?

Cem, Yasemin'i tanıdıkça ondan etkilenmeye başlar. Cem kendini aşka teslim edecek midir?