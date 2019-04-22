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  • 22.04.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 22.04.2019 10:12

canlı yayınında Konya'daki cinayetle ilgili yaşanan şok gelişmeler! 22 Nisan Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında bugün, Konya'da işlenen Büyükşen ailesi cinayetiyle ilgili neler yaşanacak? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan programında, Metin ve Necla Büyükşen'in katilleri ortaya mı çıkıyor? Canlı yayından sonra Mehmet Ali hakkında neler yaşandı? Hepsi ve daha fazlası 22 Nisan Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında Konya'daki cinayetin sır perdesi aralanıyor! Cinayet gecesi Mehmet Ali neden sanayiye farklı yoldan gitmeyi tercih etti? Müge Anlı canlı yayınından sonra neler yaşandı? Büşra Büyükşen, anne ve babasının ölümüyle ilgili neler anlatacak? Müge Anlı'da bugün neler oluyor merak ediyorsanız, tüm gelişmeleri 22 Nisan Müge Anlı canlı yayınından takip edebilirsiniz...

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