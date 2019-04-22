ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında Konya'daki cinayetin sır perdesi aralanıyor! Cinayet gecesi Mehmet Ali neden sanayiye farklı yoldan gitmeyi tercih etti? Müge Anlı canlı yayınından sonra neler yaşandı? Büşra Büyükşen, anne ve babasının ölümüyle ilgili neler anlatacak? Müge Anlı'da bugün neler oluyor merak ediyorsanız, tüm gelişmeleri 22 Nisan Müge Anlı canlı yayınından takip edebilirsiniz...