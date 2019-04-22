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  • Son Güncelleme: 22.04.2019 12:23

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 134. yeni bölüm fragmanı: Hızır amcamı içeride, İlyas amcamı da dışarıda bitirecekler!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 134. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin 4 sezondur her bölümü izleyiciye soluksuz anlar yaşatan dizisi 134. yeni bölümde Mesut, Çakırbeyli ailesini bitirmeye kararlıdır! Alparslan, ailesini ve Façalıları, Mesut'un elinden kurtarabilecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 134. yeni bölüm fragmanı ve EDHO 133. son bölüm...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 134. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO son bölümde içlerindeki hainin evin küçük oğlu Ferman olduğunu öğrenen Façalılar büyük bir yıkım içerisindedir. Haşmet, kendi oğlunun ölümüne karar verdi. Behzat ağabeyi ile aynı fikirdeyken, Ömür ise mecburen durumu kabul etmek zorunda kalır. Ancak tek isteği, yeğenini İlyas'ın öldürmemesidir. Bu sırada Mesut, hapishanedeki Hızır ve Haşmet'i bitirmeye kararlıdır. İşte EDHO 134. yeni bölüm fragmanından ipuçları!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 134. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

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