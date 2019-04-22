Müge Anlı canlı yayınında Konya'daki cinayetle ilgili yaşanan şok gelişmeler! 22 Nisan Müge Anlı son bölüm izle 22.04.2019 17:02

Müge Anlı son bölümde bugün, Konya'da işlenen Büyükşen ailesi cinayetiyle ilgili neler yaşandı? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Metin ve Necla Büyükşen'in katilleri hakkında bomba iddialar! Canlı yayından sonra Mehmet Ali hakkında neler yaşandı? Hepsi ve daha fazlası 22 Nisan Müge Anlı son bölümde!