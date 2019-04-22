Müge Anlı canlı yayınında şok iddia! Konya'da işlenen cinayetle ilgili Büşra Büyükşen hakkında çarpıcı sözler!

"İFADESİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN 10 DAKİKA İSTEDİ!"

Hasan Böcü: Olayın olduğu gün hemen gittik, jandarma da gelmişti zaten. rahmetli Metin bir milim yerinden kıpırdamamıştı. Kucağında yastıkla oturur şekildeydi. Hanımı da hafiften uzanır gibi kalmış yastığa dayalı bir şekilde. Ertesi gün karakola gittik. Biz Hasan ile Büşra'nın yanınaydık. Büşra, Babam zaten sivri zkalıdır"dedi. Ben şeker hastasıyım, sinirlendim ve çıktım odadan. Babası için kötü sözler söylüyor. Bu adamın hiç mi hakkı yok üzerinde dedim hatta bunu komutanların yanında konuştum. Ben çıktıktan sonra Hasan Akın içeride kaldı. Daha sonra dışarı çıkıp bana Büşra'nın 10 dakika izin istediğini ve ifadesini değiştirdiğini söyledi. Hasan Akın tekrar içeri girdiğinde Büşra ifadesini yeniden değiştirmişti yani ilk ifadesine geri dönmüştü. Kapılar kapalıydı, ses geldi ardından babamı maskeli adamlar vurdu demişti ancak şimdi kapıların hepsi açıktı diyor ifadesinde.