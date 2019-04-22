Müge Anlı canlı yayınında şok iddia! Konya'da işlenen cinayetle ilgili Büşra Büyükşen hakkında çarpıcı sözler!
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün Büyükşen ailesi hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Necla ve Metin Büyükşen çifti, kızları Büşra'nın gözü önünde öldürüldü. 22 Nisan Müge Anlı canlı yayınında, cinayetin ardından eve giren Hasan Böcü'den çarpıcı açıklamalar geldi. Konya'da işlenen cinayetin sır perdesi aralanıyor mu? Mehir cinayeti olduğu düşünülen olayın katil zanlıları kimler? Müge Anlı canlı yayınında mahalle muhtarından gelen şok iddialar!
Müge Anlı canlı yayınında aydınlanamayan cinayetin sır perdesi aralandı. 3 Eylül Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Konya'daki evlerinde kızları Büşra'nın gözü önünde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katil zanlıları aileden mi? Büşra Büyükşen ne saklıyor? İşte mahalle muhtarı Hasan Böcü'den Konya'daki cinayetle ilgili şok sözler!
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA KONYADA'Kİ CİNAYETLE İLGİLİ ŞOK SÖZLER! - TIKLA - İZLE
"İFADESİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN 10 DAKİKA İSTEDİ!"
Hasan Böcü: Olayın olduğu gün hemen gittik, jandarma da gelmişti zaten. rahmetli Metin bir milim yerinden kıpırdamamıştı. Kucağında yastıkla oturur şekildeydi. Hanımı da hafiften uzanır gibi kalmış yastığa dayalı bir şekilde. Ertesi gün karakola gittik. Biz Hasan ile Büşra'nın yanınaydık. Büşra, Babam zaten sivri zkalıdır"dedi. Ben şeker hastasıyım, sinirlendim ve çıktım odadan. Babası için kötü sözler söylüyor. Bu adamın hiç mi hakkı yok üzerinde dedim hatta bunu komutanların yanında konuştum. Ben çıktıktan sonra Hasan Akın içeride kaldı. Daha sonra dışarı çıkıp bana Büşra'nın 10 dakika izin istediğini ve ifadesini değiştirdiğini söyledi. Hasan Akın tekrar içeri girdiğinde Büşra ifadesini yeniden değiştirmişti yani ilk ifadesine geri dönmüştü. Kapılar kapalıydı, ses geldi ardından babamı maskeli adamlar vurdu demişti ancak şimdi kapıların hepsi açıktı diyor ifadesinde.
MÜGE ANLI'YA KONU OLAN KONYA CİNAYETİ NEDİR?