Dünya genelinde milyonlarca izleyicisi olan Game Of Thrones 8. sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Şimdi dizinin izleyicileri Game Of Thrones yeni sezon bölüm tarihlerini araştırıyor. Peki, Game Of Thrones 8. sezon 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte cevabı...

GAME OF THRONES 8. SEZON YAYIN TARİHLERİ

1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak,

2. Bölümü 21 Nisan'da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak,

3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak,

4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak,

5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak,

6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak.

GAME OF THRONES 8. SEZON NEREDEN İZLENEBİLİR?

Game Of Thrones'un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk platformunda bulunuyor. Game Of Thrones'un 8. sezonunu seyretmek isteyenlerin Digiturk'e üyesi olması gerekiyor. Dizi, ABD ile aynı anda, Türkçe altyazılı olarak, beIN Series Sci-Fi ve beIN Connect'te yayınlanacak.

GAME OF THRONES SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey'deki düşman ile savaşmak için Winterfell'e gelen Jaime Lannister, Kraliçe Daenerys Targaryen tarafından yargılacak. Daenerys, babası 'Deli Kral'ı öldüren, Bran'i kuleden atan ve Eddard Stark'ı ölüme götürerek Starklara ihanet eden Jaime Lannister'ı dinleyecek.



Bran 1. bölümde "Eski bir dostu bekliyorum" demişti. Çok geçmeden o dostun kim olduğu da ortaya çıktı; Jaime Lanniester. Yargılanma sahnesine damga vuracak isimlerden birisi de hiç şüphesiz Bran Stark olacak.



Jon Snow ve Arya Stark ise Gece Kralı için hazırlanıyor. Zaten İğnesinin White Walkers ile olan savaşta pek işe yaramayacağını bilen Arya Stark, bir mızrak sipariş etmişti.



Sansa Stark büyük savaş için yapılan hazırlıklar sırasında da Kuzey'in asıl sahibinin kendilerinin olduğu imajını Daenerys Targaryen'a vermekten çekmeyecek.