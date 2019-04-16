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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitleyecek. Pazar akşamı yayınlanan fragmanda Mesut'un adamlarının Haşmet Façalı ve Hızır Çakırbeyli'nin evini basması herkesi şaşırtmıştı. Şimdi izleyiciler merakla yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 133. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 133. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bir anlaşma yapmak için Mesut'la tekrar bir araya gelen Hızır ve Haşmet'in planı, kardeşlerinin onlardan habersiz yaptığı operasyonla bozulmuştur.

MESUT DÜŞMANLIĞI DEVAM ETTİRİYOR

Ünal Kaplan ile el sıkışması beklenen Mesut, düşmanlığını devam ettirmek için güçlü bir sebep daha edinir. Akif'e sıkılan kurşunu şahsına yapılmış bir hareket olarak algılar ve hiç vakit kaybetmeden harekete geçer.

ÇAKIRBEYLİ VE FAÇALI AİLESİ DERİNDEN SARSILIYOR

Mesut ile işlerin eskisinden de kötü bir hal alması, hem Çakırbeyli hem de Façalı ailesini derinden sarsacaktır. Bu iki ailenin bir güç gösterisine ihtiyacı olduğunu düşünen Mesut, verdiği talimatla Hızır ve Haşmet'i ailelerin gözleri önünde evlerinden aldırır.

İLYAS VE BEHZAT TUZAĞA DOĞRU ÇEKİLİYOR

Ağabeylerinin zor kullanarak alınmasına şahit olan İlyas ve Behzat'ın dışarıda bırakılmasının ise önemli bir sebebi vardır. O sebep, ortak menfaatler için birlikte hareket eden ikilinin, başlarında ağabeyleri yokken kendilerini öldürtecek bir hataya bulaşacak olmasıdır. Nitekim çok geçmeden bu planın ne kadar yerinde bir plan olduğu kanıtlanır.

ÜNAL KAPLAN ÖLECEK Mİ?

Ünal Kaplan'ı ölümle tehdit ederek Mesut'u tuzağa çekmesini bekleyen İlyas ve Behzat'ın unuttuğu şey, içlerinde bir muhbir olduğu gerçeği olacaktır.