Aile Arasında filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Beyaz perdede 1 Aralık 2017'de vizyona giren film hakkında izleyiciler Aile Arasında oyuncuları kimler ve konusu ne sorularına yanıt arıyor. Peki, Aile Arasında filmi nerede çekildi? İşte merak edilen o soruların yanıtı...

AİLE ARASINDA OYUNCULARI

Aile Arasında, Ozan Açıktan tarafından yönetilen ve senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı komedi türündeki Türk filmidir. Filmin başrolerinde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri yer almaktadır.

AİLE ARASINDA NEREDE ÇEKİLDİ?

Aile Arasında'nın çekimleri 26 Ağustos 2017'de başladı. İstanbul çekimleri Silivri'deki sette gerçekleştirildi. Çekimlerin bir bölümüne Adana'da devam edildi. Filmin çekimleri yedi haftada tamamlandı.

AİLE ARASINDA KONUSU

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilecek ve bu düğün bir terslik çıkmadan yapılabilecek midir? Muhteşem Kadrosu, hız kesmeyen mizahıyla film, izleyiciye akıllardan çıkmayacak bir komedi vaat ediyor.