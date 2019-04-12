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Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün annesini görenler şok oldu! Adeta güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Hercai son zamanların dünya çapında en çok konuşulan dizisi oldu. Cuma günleri Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hercai, kısa sürede büyük beğeni aldı. Hercai dizisinde Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü ise, izleyiciler tarafından en çok merak edilen isim oldu. Akın Akınözü'nün annesi ile sevgilisi Sandra Pestemalciyan'ın görüntüleri ortaya çıktı. Akın Akınözü'nün annesini görenler hayrete düştü. İşte Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi!

12.04.2019 09:46 - Son Güncelleme: 12.04.2019 10:22
Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün annesi güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Atv'nin kısa sürede reytingleri altüst eden dizisi Hercai'de Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü'nün hayatı mercek altına alındı. Hayranları boyundan yaşına, sevgilisinden annesine her şeyi merak ediyor. Akın Akınözü'nün 4 yıldır Sandra Pestemalciyan ile birlikte olduğunu öğrenen hayranları, Akınözü'nün kimin oğlu olduğunu da merak ediyordu.Yakışıklı oyuncunun annesi ve sevgilisinin aynı karede olduğu fotoğraf ortaya çıktı. İşte Akın Akın Akınözü'nün annesi...

HERCAİ 5. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

HERCAİ 5. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

HERCAİ 4. SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE - TIKLA

Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün annesi güzelliğiyle göz kamaştırdı!

ÜNLÜLERİN ANNELERİ

İREM HELVACIOĞLU

Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün annesi güzelliğiyle göz kamaştırdı!

İREM HELVACIOĞLU VE ANNESİ

Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün annesi güzelliğiyle göz kamaştırdı!

İREM HELVACIOĞLU VE ANNESİ

Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün annesi güzelliğiyle göz kamaştırdı!

BUSE VAROL

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