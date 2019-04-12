Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün annesini görenler şok oldu! Adeta güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Atv'nin kısa sürede reytingleri altüst eden dizisi Hercai'de Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü'nün hayatı mercek altına alındı. Hayranları boyundan yaşına, sevgilisinden annesine her şeyi merak ediyor. Akın Akınözü'nün 4 yıldır Sandra Pestemalciyan ile birlikte olduğunu öğrenen hayranları, Akınözü'nün kimin oğlu olduğunu da merak ediyordu.Yakışıklı oyuncunun annesi ve sevgilisinin aynı karede olduğu fotoğraf ortaya çıktı. İşte Akın Akın Akınözü'nün annesi...

HERCAİ 5. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

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