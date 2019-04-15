Dünyaya milyonlarca izleyicisi bulunan Game Of Thrones 8. sezonuyla 14 Nisan'ı 15 Nisan'a bağlayan gece 04.00'te izleyici karşısına çıktı. Diziyle ilgili spoilerlar şimdiden internette dolaşmaya başladı. Dizinin izleyiciler bu spoilerları görmemek için Game Of Thrones 8. sezon spoilerları Twitter'da nasıl engellenir sorusuna yanıt arıyor.

GAME OF THRONES 8. SEZON SPOİLERLARI TWİTTER'DA NASIL ENGELLENİR?

Twitter'ın sessize alma özelliği, bir Twitter hesabını ya da belirli kelimeler içeren Tweet'leri sessize almayı mümkün kılarak 'spoiler' sorununun önüne geçmeyi amaçlıyor.

Kullanıcılar bu özelliği kullanarak spoiler içeren paylaşımları engelleyebildikleri gibi tamamen kendi belirledikleri içerikleri okuyabiliyor.

KELİMELER VE ETİKETLER NASIL SESSİZE ALINIR?

1- Profil resminizdeki açılır menüde Ayarlar ve gizlilik öğesine tıklayın.

2- Sessize alınacak kelimeler öğesine tıklayın.

3- Ekle öğesine tıklayın.

4- Sessize almak istediğiniz kelimeyi veya etiketi girin. Her seferinde yalnızca bir giriş eklenebilir.

5- Kelime veya kelime öbeğini Anasayfa zaman akışınızda sessize almak istiyorsanız, Anasayfa zaman akışı seçeneğini belirleyin.

6- Kelime veya kelime öbeğini Bildirimlerinizde sessize almak istiyorsanız, Bildirimler seçeneğini belirleyin.

7- Herhangi birinden veya Takip etmediğin kişilerden seçeneğini belirleyin.

8- Ne kadar süreyle? altında Sonsuza Kadar, 24 saat sonra, 7 gün sonra veya 30 gün sonra seçeneklerinden birini belirleyin.

9- Ekle öğesine tıklayın.

10- Girdiğiniz her kelimenin veya etiketin yanında sessize alma süresinin belirtildiğini göreceksiniz.