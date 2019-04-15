Türk yapımı bir korku filmi olan Üç Harfliler: Marid isimli ilk filmin yönetmenliğini Arkın Aktaç üstlenmiştir. Film, Tükiye sinemalarında 139 bin 875 kişi tarafından izlenmiştir. Peki, Türk korku film serisi Üç Harfliler'den hangisi daha önce gösterime girmiştir? İşte cevabı...

TÜRK KORKU FİLM SERİSİ ÜÇ HARFLİLER'DEN HANGİSİ DAHA ÖNCE GÖSTERİME GİRMİŞTİR?

Üç Harfliler: Marid 24 Eylül 2010

Üç Harfliler 2: Hablis 14 Ağustos 2015

Üç Harfliler 3: Karabüyü 01 Temmuz 2016

Üç Harfliler: Beddua 15 Haziran 2018

ÜÇ HARFLİLER MARİD FİLMİ HAKKINDA

Üç Harfliler: Marid, yönetmenliğini Arkın Aktaç, senaristliğini Murat Toktamışoğlu'nun üstlendiği Türk yapımı bir korku filmidir. Film, Tükiye sinemalarında 139 bin 875 kişi tarafından izlenmiştir.

ÜÇ HARFLİLER BEDDUA FİLMİ HAKKINDA

Üç Harfliler: Beddua, yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini Alper Mestçi'nin üstlendiği Türk yapımı bir korku filmidir.Başrollerini Beyzanur Mete, Esma Soysal, Şerife Ünsal ve Gizem Takma'nın paylaştıkları film, 2018 yılında vizyona girdi.