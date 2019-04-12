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  • 12.04.2019 10:18
  • Son Güncelleme: 12.04.2019 10:47

'da akılalmaz olay! Kar maskeli saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu! 12 Nisan Müge Anlı canlı izle

Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan 'da bugün, Konya'da yaşanan vahşi cinayet konu olacak. Annesi ve babası gözü önünde öldürülen genç kız, kar maskeli saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Peki, Büyükşen ailesini kim, neden öldürdü? Hepsi ve daha fazlası 12 Nisan ında!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında bir aile dramı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, annesi ve babası gözü önünde öldürülen genç kız neler anlatacak? Kan donduran cinayet kim ya da kimler tarafından işlendi? Hepsi ve daha fazlası için, 12 Nisan ı izleyebilirsiniz...

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