Müge Anlı canlı yayınında ibret öyküsü! Ailesinin öldü sandığı Zeynep Yıldız 16 yıl sonra bulundu!

16 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve yıllarda izine rastlanamayan Zeynep Yıldız'dan 2 yıl önce haber geldi. Emniyet, Yıldız ailesini arayıp kızlarına ait olabilecek bir bileklik bulduklarını belirtti. Aile bu gelişmeden sonra öldü sandıkları kızlarının yaşadığı bilgisine ulaştı. Müge Anlı ve ekibi, 4 saat içerisinde 16 yıl önce kaybolan o zamanlar 15 yaşında olan Zeynep Yıldız'ın şimdiki haline ait fotoğrafına ulaştı.