Müge Anlı canlı yayınında ibret öyküsü! Ailesinin öldü sandığı Zeynep Yıldız 16 yıl sonra bulundu!
Müge Anlı canlı yayınında gözyaşları sel oldu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, 16 yıl önce Kilis'teki evlerinin önünden kaçırılan Zeynep Yıldız'ın ailesi, kızlarını öldü sanıyordu. Ancak 2 yıl önce emniyetten gelen bilgiyle kızlarının hayatta olduğunu öğrendiler. Müge Anlı, hayatta ve şu anda 31 yaşında olan Zeynep Yıldız'ın önce fotoğrafını sonra da kendisini buldu. İşte 12 Nisan Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar.
Müge Anlı canlı yayınında 16 yıl sonra öldü sanılan Zeynep Yıldız bulundu. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 15 yaşındayken Kilis'teki evinden kaçırılan ve 16 yıldır haber alınamayan Zeynep Yıldız, annesi Emine Yıldız'a kavuştu.
ÖLDÜ SANILAN KIZ 16 YIL SONRA MÜGE ANLI'DA BULUNDU! TIKLA İZLE
16 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve yıllarda izine rastlanamayan Zeynep Yıldız'dan 2 yıl önce haber geldi. Emniyet, Yıldız ailesini arayıp kızlarına ait olabilecek bir bileklik bulduklarını belirtti. Aile bu gelişmeden sonra öldü sandıkları kızlarının yaşadığı bilgisine ulaştı. Müge Anlı ve ekibi, 4 saat içerisinde 16 yıl önce kaybolan o zamanlar 15 yaşında olan Zeynep Yıldız'ın şimdiki haline ait fotoğrafına ulaştı.
12 Nisan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan anne - kız kavuşması, stüdyodaki izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Peki, 15 yaşında ortadan kaybolan Zeynep Yıldız'a ne olmuştu? Zeynep Yıldız kaçtı mı kaçırıldı mı? İşte16 yıl sonra ailesine kavuşan Zeynep Yıldız'ın ibretlik öyküsü...