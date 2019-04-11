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  • 11.04.2019 23:55
  • Son Güncelleme: 11.04.2019 23:55

29. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler . yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt arıyor.

Bir Zamanlar Çukurova 29. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni dizisi 'nın yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Son sahnede dizide yaşananlar heyecanı doruğa çıkardı. Şimdi izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hünkar'ın ölümden döndürdüğü Züleyha'yı artık daha zor günler bekliyor. Felaketten felakete sürüklenen Züleyha artık yaşamak istemiyor, yaşadığı her saniye onu mahvediyor.

ÇUKUROVA'DA KİLİTLER VURULUYOR!

Hünkar'ın kararıyla akıl hastanesine kapatılan Züleyha, hayatının kalanını orada mı geçirecek? Her olayı yakından takip eden Saniye ve Gaffur, konağın büyük bir sırrına daha ortak oluyor.

GAFFUR HEDEFİNE ULAŞABİLECEK Mİ?

Yamanlar'ın sırlarını, sermayesi gibi kullanmaya meraklı Gaffur, bu sefer hedefine ulaşabilecek mi? Seher, Gaffur'un başına ne çoraplar örecek?

DEMİR'E KÖTÜ SÜRPRİZ

Olanlardan habersiz ofisinde oturan Demir karşısında Jandarma'yı görünce neye uğradığını şaşırıyor. Hakkında Fekeli'nin evini basıp Yılmaz'ı vurduğuna dair şikayet olan Demir parmaklıklar ardına geçiyor.

YILMAZ, MÜJGAN'I ARIYOR

Herkes Demir'i Jandarma'ya kimin şikayet ettiğini merak ediyor, Fekeli ve Yılmaz bile… Elim bir kazayı daha atlatarak tekrar hayata dönen Yılmaz, gözlerini açar açmaz Müjgan'ı arıyor. Yılmaz, Müjgan'ı bir kez daha geri getirmeyi başarabilecek mi?

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