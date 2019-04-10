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  • Son Güncelleme: 10.04.2019 11:40

28. yeni bölüm 2. fragman: Gitme sana muhtacım! Bir Zamanlar Çukurova 27. son bölüm full tek parça

28. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv'nin reytinglerde zirveyi kimseye kaptırmayan, 70'li yılların Adana'sını anlatan Bir Zamanlar Çukurova 28. yeni bölümde Hünkar’ın kararıyla akıl hastanesine kapatılan Züleyha, hayatının kalanını orada mı geçirecek? İşte Bir Zamanlar Çukurova 28. yeni bölümden ipuçları!

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