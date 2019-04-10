Bir Zamanlar Çukurova 28 yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Perşembe günleri zirvenin tek sahibi olan Atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova 28. yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. İzleyici yayınlanan 1. ve 2. fragmandan sonra sabırsızlıkla Bir Zamanlar Çukurova 28. yeni bölümü bekliyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 28. yeni bölümden ipuçları!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 28. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA