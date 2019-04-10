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  • Son Güncelleme: 10.04.2019 10:13

canlı yayınında gelen cinayet itirafından sonra Engin Karakollu'nun cesedine ulaşıldı mı? 10 Nisan

Atv canlı yayınında bugün, oğlunu öldürdüğünü itiraf eden baba Arif Karakollu'nun işaret ettiği yerde, Engin Karakollu'nun cesedine ulaşılabildi mi? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, oğlunu öldüren baba hakkında son dakika gelişmeleri aktarılacak! Hepsi ve daha fazlasını 10 Nisan Müge Anlı canlı yayınından takip edebilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

'da son dakika gelişmeleri! Yaklaşık 15 aydır Engin Karakollu'dan haber alamayan anne ve kız kardeş, Müge Anlı stüdyosuna gelerek yardım istedi. Baba Arif Karakollu, dün yayınlanan canlı yayında eşinin ve kızının stüdyo dışına çıkartılmasını, anlatacaklarının olduğunu söyledi. Arif Karakollu Müge Anlı canlı yayınında oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Canlı yayında gelen itiraftan sonra jandarma ve polis ekipleri devreye girdi. Arif Karakollu, canlı yayında gözaltına alındı. Peki, Engin Karakollu'nun cesedine ulaşılabildi mi? Yeni gelişmeler için 10 Nisan yayını izleyebilirsiniz...

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