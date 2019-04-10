ATV CANLI YAYIN
Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri! Yaklaşık 15 aydır Engin Karakollu'dan haber alamayan anne ve kız kardeş, Müge Anlı stüdyosuna gelerek yardım istedi. Baba Arif Karakollu, dün yayınlanan canlı yayında eşinin ve kızının stüdyo dışına çıkartılmasını, anlatacaklarının olduğunu söyledi. Arif Karakollu Müge Anlı canlı yayınında oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Canlı yayında gelen itiraftan sonra jandarma ve polis ekipleri devreye girdi. Arif Karakollu, canlı yayında gözaltına alındı. Peki, Engin Karakollu'nun cesedine ulaşılabildi mi? Yeni gelişmeler için 10 Nisan Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...
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