Bir Zamanlar Çukurova 28. yeni bölüm fragmanı izle! 08.04.2019 10:02

"Sevda meselesini en iyi yürek bilir..."

Bir Zamanlar Çukurova 28. yeni bölüm fragmannı yayınlandı. Atv'nin Perşembe akşamları birinciliği kimseye kaptırmayan dizisi Bir Zamanlar Çukurova 28. yeni bölümde ortalık karışıyor.

Ailesini karşısına alarak Yılmaz'ın evlilik teklifine evet diyen Müjgan'ı, daha yüzüğü takar takmaz acı bir sürpriz karşıladı. Yılmaz'ın arabasını bozduranın Demir olduğunu öğrenen Züleyha, Adnan bebekle beraber konağı terketti ve soluğu Yılmaz'ın evinde aldı! Yılmaz, önce mutluluğun sonra da acının her halini kendisine yaşatan Züleyha'yı evine alacak mı? Hem de böylesine önemli bir gecede... Şermin ve Yaman Ailesi restleşmesi nereye gidiyor? Yamanlar'ın kendisini akrabalıktan çıkardığını gazetedeki ilandan öğrenen Şermin misilleme yaptı. Ertesi gün, Şermin de bu külfetten kendisini kurtaran Yaman Ailesi'ne teşekkür etti. Konağını Yılmaz'a satan Şermin'in bir sonraki adımı ne olacak? Fekeli ile kendisine açılan yaylım ateşinden, oğlu Demir Yaman'ı sorumlu tutan Hünkar haklı mı?

Perşembe günlerinin vazgeçilmezi 'Bir Zamanlar Çukurova' ATV'de!