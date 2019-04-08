Çukur dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide Sena Koçovalı karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz'in diziden ayrılması izleyicileri şaşırttı. Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medya hesabından Çukur'la ilgili yaptığı duygusal paylaşım dikkat çekti. Şimdi birçok kişi Dilan Çiçek Deniz kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Dilan Çiçek Deniz kaç yaşında ve nereli? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas'ta doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Babası Orhan Deniz, annesi Hale Temizyürek'dir. Ege Üniversitesi'nde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. Oyuncu 15 yaşında "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı çıkarmıştır. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldıktan sonra 17 yaşındayken Liselerarası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü almıştır.

Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. Olmuştur. 2015 yılında Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir.

İlk rolü 2015'de "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisindeki 'Ebru' karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte rol aldı.

2015 yılında yayınlanan, dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, "Güneşin Kızları" dizisinde, 'Elif' karakterini canlandırdı.

Dilan Çiçek Deniz "Bodrum Masalı" adlı dizide başrol oyuncusu olarak oynadı. Deniz, son olarak Çukur dizisinde Sena Koçovalı karakterini canlandırdı.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Senayım ben! Benim için en özeliydi. İki sezondur güzel ruhlarla çalışma fırsatım oldu. Büyüdüm, hem iş hem hayatla ilgili herkesten çok ama çok şey öğrendim. Beni hayatlarına alan, bana bu fırsatı veren ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Sürekli kendimi geliştirmem için beni motive ettiniz. Yanımda oldunuz, sağ olun. Sena'dan da çok şey öğrendim. Güçlü olmayı, hayır demeyi, çok sevmeyi herkesi ama her şeyi. Son sahneye kadar yanımda olan ve bana çok yardımcı olan partnerime, Ay Yapım'a, sevgili yönetmenlerimize, senaristimize, oyuncu arkadaşlarıma, abilerime, ablalarıma, babama, anneme, güzel kızlarıma fakat en büyük teşekkür ne kadar çok çalışsalar da, yorulsalar da işlerini en iyi şekilde yapan ve bunu yaparken iyi insan olmayı unutmayan tüm reji, prodüksiyon ve set ekibine... İyi ki varsınız, iyi ki.. Belki hiçbirimiz kahraman değiliz. Hele ben, hiç değilim! Sevdiklerini korumak için kahraman olmaya da gerek yok zaten." ifadelerini kullandı. Dilan Çiçek Deniz'in canlandırdığı karakter ölerek diziye veda etti.