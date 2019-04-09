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Son dakika: Müge Anlı canlı yayında şok itiraf: Oğlumu ben öldürdüm! Arif Karakollu canlı yayında gözaltına alındı!

Müge Anlı canlı yayınında gelen cinayet itirafından sonra, Engin Karakollu'nun babası Arif Karakollu gözaltına alındı. Nevşehir'de yaşanan cinayet, 9 Nisan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aydınlandı. Annesini, kardeşini ve babasını döven Engin Karakollu, babası tarafından öldürüldü. Arif Karakollu, Müge Anlı canlı yayınında oğlunu öldürdüğünü itiraf ettikten sonra, yine canlı yayında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, cinayetin işlendiği evde güvenlik önlemleri aldı. Cinayet silahı, Arif Karakollu'nun dediği yerde bulundu. İşte detaylar...

09.04.2019 12:38 - Son Güncelleme: 09.04.2019 12:42
Son dakika: Müge Anlı canlı yayında oğlunu öldürdüğünü itiraf eden Arif Karakollu gözaltına alındı! Cinayet yeri tespit edildi

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan 34 yaşındaki Engin Karakollu'dan kötü haber geldi. Nevşehir'de yaşayan Engin'in son görüştüğü kişi olan babası tarafından tek kurşunla öldürüldüğü öğrenildi; canlı yayında olan kızı ve eşi ise sinir krizi geçirdi.

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Son dakika: Müge Anlı canlı yayında oğlunu öldürdüğünü itiraf eden Arif Karakollu gözaltına alındı! Cinayet yeri tespit edildi

Müge Anlı canlı yayınında oğlu Engin Karakollu'yu öldürdüğünü itiraf eden Arif Karakollu gözaltına alındı. 15 ay önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğu söylenen Engin Karakollu'yu, babası Arif Karakollu'nun kendisini korumak için öldürdüğü ortaya çıktı. Canlı yayında gelen itiraf sonrası polis ve jandarma ekipleri harekete geçti.

Son dakika: Müge Anlı canlı yayında oğlunu öldürdüğünü itiraf eden Arif Karakollu gözaltına alındı! Cinayet yeri tespit edildi

1 Ocak 2018'den bu yana kayıp olan 34 yaşındaki Engin Karakollu, iddiaya göre evdeki aile bireylerine şiddet uyguluyordu. Anne ve kız kardeş bu sebepten evi terk etti. Engin Bey, babası Arif Karakollu ile aynı evde yaşamaya devam etti.

Son dakika: Müge Anlı canlı yayında oğlunu öldürdüğünü itiraf eden Arif Karakollu gözaltına alındı! Cinayet yeri tespit edildi

Bir süre sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Engin Karakollu hakkında babasından itiraf geldi. 9 Nisan Müge Anlı canlı yayınında Engin Karakollu'nun babası, "Oğlumu ben öldürdüm." dedi.

Son dakika: Müge Anlı canlı yayında oğlunu öldürdüğünü itiraf eden Arif Karakollu gözaltına alındı! Cinayet yeri tespit edildi

Eşi ve kızının stüdyonun dışına çıkarılmasını isteyen Arif Karakollu şunları söyledi:

"Her gün gelip beni tehdit ediyordu. Kendimi korumak için tüfeğim yatağımın altında yatıyordum. Onu döşünden tek kurşunla vurdum. Hemen öldü. Sonra onu mandıranın kenarına gömdüm. Toprağı 1 metre falan kazdım. Üzerini de samanlarla örttüm. Ben bunlardan önce size başvurup anlatacaktım ama onlar benden önce davrandı. Huzurlu uyuyamıyorum. Pişmanım ama mecbur kaldım."

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