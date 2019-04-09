Son dakika: Müge Anlı canlı yayında şok itiraf: Oğlumu ben öldürdüm! Arif Karakollu canlı yayında gözaltına alındı!
Müge Anlı canlı yayınında gelen cinayet itirafından sonra, Engin Karakollu'nun babası Arif Karakollu gözaltına alındı. Nevşehir'de yaşanan cinayet, 9 Nisan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aydınlandı. Annesini, kardeşini ve babasını döven Engin Karakollu, babası tarafından öldürüldü. Arif Karakollu, Müge Anlı canlı yayınında oğlunu öldürdüğünü itiraf ettikten sonra, yine canlı yayında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, cinayetin işlendiği evde güvenlik önlemleri aldı. Cinayet silahı, Arif Karakollu'nun dediği yerde bulundu. İşte detaylar...
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan 34 yaşındaki Engin Karakollu'dan kötü haber geldi. Nevşehir'de yaşayan Engin'in son görüştüğü kişi olan babası tarafından tek kurşunla öldürüldüğü öğrenildi; canlı yayında olan kızı ve eşi ise sinir krizi geçirdi.
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Müge Anlı canlı yayınında oğlu Engin Karakollu'yu öldürdüğünü itiraf eden Arif Karakollu gözaltına alındı. 15 ay önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğu söylenen Engin Karakollu'yu, babası Arif Karakollu'nun kendisini korumak için öldürdüğü ortaya çıktı. Canlı yayında gelen itiraf sonrası polis ve jandarma ekipleri harekete geçti.
Eşi ve kızının stüdyonun dışına çıkarılmasını isteyen Arif Karakollu şunları söyledi:
"Her gün gelip beni tehdit ediyordu. Kendimi korumak için tüfeğim yatağımın altında yatıyordum. Onu döşünden tek kurşunla vurdum. Hemen öldü. Sonra onu mandıranın kenarına gömdüm. Toprağı 1 metre falan kazdım. Üzerini de samanlarla örttüm. Ben bunlardan önce size başvurup anlatacaktım ama onlar benden önce davrandı. Huzurlu uyuyamıyorum. Pişmanım ama mecbur kaldım."
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