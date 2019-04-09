Son dakika: Müge Anlı canlı yayında şok itiraf: Oğlumu ben öldürdüm! Arif Karakollu canlı yayında gözaltına alındı!

Eşi ve kızının stüdyonun dışına çıkarılmasını isteyen Arif Karakollu şunları söyledi:

"Her gün gelip beni tehdit ediyordu. Kendimi korumak için tüfeğim yatağımın altında yatıyordum. Onu döşünden tek kurşunla vurdum. Hemen öldü. Sonra onu mandıranın kenarına gömdüm. Toprağı 1 metre falan kazdım. Üzerini de samanlarla örttüm. Ben bunlardan önce size başvurup anlatacaktım ama onlar benden önce davrandı. Huzurlu uyuyamıyorum. Pişmanım ama mecbur kaldım."

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