ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayında Palu ailesi hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tüm dünyayı sarsan ve birden fazla suçu içinde barındıran Palu ailesi olayında son durum ne olacak? Müge Anlı canlı yayında Tuncer Ustael, Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael hakkında verilen karar ne olacak? Meryem ve Melike Tahnal'ın canice ölümünün ardından sarsılan Türkiye'nin gözü kulağı 8 Nisan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında! Siz de Palu ailesi olayında son durum ne merak ediyorsanız, Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...