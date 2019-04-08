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  • Son Güncelleme: 08.04.2019 10:21

Palu ailesi olayı hakkında son dakika gelişmelerini aktarıyor! 8 Nisan

canlı yayında bütün ülkeyi ayağa kaldıran Palu ailesi olayı hakkında son dakika gelişmelerini aktardı. Müge Anlı ekibi, Kocaeli Adliyesi'nin önünde bütün sıcak gelişmeleri canlı olarak paylaşacak.Meryem ve Melike Tahnal cinayetinin katil zanlıları bugün mahkeme salonunda olacaklar! İşte 8 Nisan Müge Anlı canlı yayınında Palu ailesi hakkında son dakika gelişmeleri!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayında Palu ailesi hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tüm dünyayı sarsan ve birden fazla suçu içinde barındıran Palu ailesi olayında son durum ne olacak? Müge Anlı canlı yayında Tuncer Ustael, Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael hakkında verilen karar ne olacak? Meryem ve Melike Tahnal'ın canice ölümünün ardından sarsılan Türkiye'nin gözü kulağı 8 Nisan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında! Siz de Palu ailesi olayında son durum ne merak ediyorsanız, Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

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