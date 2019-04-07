Her hafta pazartesi günü Show TV ekranlarında izleyicileri ekran başına kitleyen Çukur'da bu hafta heyecan dorukta olacak. İzleyiciler şimdi merakla yeni bölümü bekliyor. Çukur'un 60. bölüm fragmanında Sena Koçovalı'nın cenazesinin olduğu görülüyor. Dizinin izleyicileri şimdi merakla "Sena Koçovalı ölüyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Dilan Çiçek Deniz Çukur diziden ayrılıyor mu? İşte dizinin yeni bölümüne dair detaylar...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ ÇUKUR ÇUKUR'DAN AYRILIYOR MU?

Çukur dizisinde Sena Koçovalı karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Dilan Çiçek Deniz'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı 8 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak bölümde belli olacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cumali, Selim ve Yamaç'ın, Sena'nın cansız bedenini Çukur'a getiriyor. Sena'yı kucağından indirmeyen Yamaç'ın perişan hali yürekleri dağlıyor. Sena'yı gören İdris'in yaşadığı acı derinden hissedilirken, şoke olan Aliço'nun tepkisi izleyenleri duygulandırıyor. Gözyaşlarının sel olduğu tanıtımda bir kayıp daha veren Koçovalıların, bu büyük acıyla nasıl yüzleşeceği merakla bekleniyor.

İdris ve Meliha'nın geçmişinden gelen bir sır ise Yüzüklü'yle ilgili bazı ipuçlarını gün yüzüne çıkaracak. Yamaç, Mahsun'un izini yakalarken, ikili arasında yaşanacak aksiyon dolu yüzleşme nefesleri kesecek. Hiçbir gücün Sena'yla ikisini ayıramayacağını düşünen Mahsun'u ve Sena'yı büyük bir sürpriz bekleyecek.

ÇUKUR 60. BÖLÜM FRAGMANI