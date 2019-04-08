Çukur Sena ölüyor mu? Çukur dizisinin takipçileri bu soruya yanıt arıyor. Pazartesi günleri Show TV'de izleyici karşısına çıkan Çukur'un 60. yeni bölümünde nefesler tutulacak. Sena'yı arayan Yamaç, Mahsun ile karşılaşıyor. Mahsun ile Yamaç'ın kavgası heyecan dozunu artıracak. Yamaç'ın Sena'nın cansız bedenini Çukur'a getirdiği tanıtımda Yamaç başta olmak üzere İdris Koçovalı ve herkesin perişan halleri yürekleri dağlıyor. Peki, Çukur Sena ölüyor mu? Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? İşte Çukur 60. yeni bölüm 2. fragmanı...

Çukur 60. bölüm 2. fragmanı;

Çukur 60. bölüm 1. fragmanı;

ÇUKUR SENA ÖLÜYOR MU?

Çukur'un 60. bölüm ilk fragmanında Sena'nın cansız bedeni gösteriliyor. Ancak Sena'nın ölüp ölmeyeceği konusunda başka bir bilgi verilmiyor. Bu durum Yamaç ya da Sena'nın rüyası da olabilir. Sena'nın ölüp ölmeyeceği hakkında merak edilen sorular yeni bölümde yanıt bulacak.

Yamaç, Mahsun'un izini yakalarken, ikili arasında yaşanacak aksiyon dolu yüzleşme nefesleri kesecek. Mahsun'dan Sena'nın yerini öğrenmek isteyen Yamaç öfkeden deliye dönüyor. Yamaç ve Mahsun'un birbirlerine çok sert saldırdığı sahneler gerilimi yükseltirken, izleyenleri şoke eden bir gelişme yaşanıyor. İkilinin birlikte aşağı düştüğü anlar, "Yamaç ve Mahsun'a ne olacak?" sorusunu akla getiriyor.

Yamaç ve Selim, Sena'yı bulmak için zamanla yarışacak. Yüzüklü'nün, Sena'yla karşı karşıya gelmesi ve beklenmedik planını uygulaması, dengeleri sonsuza kadar değiştirecek. Koçovalıların arkasından iş çevirerek değerli taşların Sedatların eline geçmesini sağlayan Uluç, Koçovalıları zor duruma düşüren bir hamlede bulunacak. İdris ve Meliha'nın geçmişinden gelen bir sır ise Yüzüklü'yle ilgili bazı ipuçlarını gün yüzüne çıkaracak. Yamaç, Mahsun'un izini yakalarken, ikili arasında yaşanacak aksiyon dolu yüzleşme nefesleri kesecek. Hiçbir gücün Sena'yla ikisini ayıramayacağını düşünen Mahsun'u ve Sena'yı büyük bir sürpriz bekleyecek.

ÇUKUR 59. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur'un geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 59. bölümünde Mahsun'un Sena'yı kaçırması tüm dengeleri alt üst etti. Sena'nın kayıp olduğunu öğrenen Yamaç, bunun arkasında Mahsun'un olduğunu anlamasıyla deliye döndü. Koçovalı Kardeşler ve Damla'nın, Sena'yı bulmak için seferber oldukları bölümde 'Çukur', sürpriz bir misafiri ağırladı. Ay Yapım imzalı 'Çarpışma'da Onur Saylak'ın hayat verdiği fenomen karakter Veli Cevher, Vartolu'nun eski dostu olarak onun yardımına yetişti. Koçovalı Kardeşlerle bir araya gelen Veli, Sena'nın bulunması için usta oyuncu Ali Sürmeli'nin canlandırdığı Cansız'ı arayarak ondan da destek istedi.

YAMAÇ İLE SELİM'İN DUYGU YÜKLÜ YÜZLEŞMESİ!

Sena'nın kaçırıldığını öğrenmesiyle deliye dönen Yamaç, sevdiği kadını kaybetme korkusuyla yüzleşti. Öfkeyle kahveden çıkan Yamaç'ın peşinden giden Selim'in "Bütün felaketler sadece senin başına geliyormuş gibi davranma" sözleri Yamaç için bardağı taşıran son damla oldu. İki kardeşin yüzleşmesi esnasında Selim'in Cemil'i öldürdüğü anı hatırlayarak "Sevdiğini kendi ellerinle öldürmek ne demek biliyorum" demesi Yamaç'ı şaşırtırken, iki kardeş birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Baykal'ın peşine düşen Vartolu'nun, Baykal'ın mezarını boş bulması bölüme damgasını vuran anlardan oldu. Sedat'ın, İdris ve Koçovalılara kafa tuttuğu an tansiyonu yükseltirken, bölümün finalinde Yüzüklü'nün Sena'nın karşısına çıkması heyecanı doruğa çıkardı.