Müge Anlı canlı yayında Palu aile fertlerinin savunmalarını okudu: Tuncer Ustael ayağından ağaca bağladı ve...
Müge Anlı canlı yayında, ilk duruşması gerçekleşen Palu ailesi olayıyla ilgilli son dakika gelişmelerini aktardı. Dünyayı sarsan, 'canavarca hislerle adam öldürme' başta olmak üzere, birçok suçtan yargılanan Palu ailesinin ilk savunması alındı. Müge Anlı 8 Nisan canlı yayında Tuncer Ustael ve Hava Palu başta olmak üzere tüm Palu fertlerinin savunmasını okudu. İşte Müge Anlı'daki Palu ailesi olayında son dakika gelişmeleri...
Müge Anlı canlı yayında ilk duruşması gerçekleşen Palu ailesinin savunmalarını okudu. Meryem ve Melike Tahnal'ı canice öldüren Palu ailesi zanlıları, bugün hakim karşısına çıktı. Müge Anlı ise Tuncer Ustael, Hava Palu, İsa Palu ve Emine Ustael'in ilk savunması okudu.
MÜGE ANLI PALU AİLESİNİN SAVUNMASINI OKUDU! - TIKLA İZLE
"İĞNE TOZU İLE ÖLDÜRÜP..."
Tuncer Ustael'in savunması: İfadeyi baskı altında verdim, biz öldürmedik. Yusuf Şipşak, Emine Tahnal ve Hikmet Şahn öldürdü. Kayınvalidem ile onlar konuşurken duydum. Hatta telefona da kaydettim konuşmayı ama telefonu kaybettim. İğne tozu ile öldürüp sahile gömdüler. Hava Meryem'i ölü olarak bulmadı ben öyle söylemek zorunda kaldım. Kimseyi aç bırakmadım, darp etmedim, aleyhime olan beyanları kabul etmiyorum.
Hava Palu'nun savunması: Emniyette verdiğim ifademin aynısını kabul ediyorum. Tuncer Meryem'i sürekli dövüyor ve aç bırakıyordu. Kafasına, yüzüne vuruyordu. Meryem ölmeden 3 - 4 gün önce de dövdü. Meryem yerimizi Tahnallar'a bildiriyor diyordu. Vücudunda ve yüzünde darp izleri vardı. Meryem açlıktan ve darptan hastalandı ve yattığı battaniye üzerinde öldü. İsa ve ben haber verelim dedik ama Tuncer izin vermedi. Darp izleri çıkar dedi. Meryem'i battaniyeye sardı, İsa'yı da zorla yanına aldı. Götürdüler, gömdük dediler. 2 gün sonra bana burası mezarı diye gösterdiler. Kızımın hiçbir hastalığı yoktu. Açlık ve darptan hastalandı.Tuncer, 'sizi üç harflilerden, Tahnallar'dan koruyacağım' diye yanımıza geldi. Paramıza, kredi kartlarımıza el koydu. İsa'da da bende de akıl bırakmadı. Hepimizi ayrı ayrı odalarda aç bırakıyordu.
"ABLAMI AYAĞINDAN AĞACA BAĞLADI"
İsa Palu'nun savunması: Olaylar annemin anlattığı şekilde gerçekleşti. Annemin dediklerine katılıyorum. Ben Meryem'e kesinlikle vurmadım. Aç bırakma iddiası doğrudur. Ölüm anında ben de oradaydım. Ölmeden 2 - 3 gün önce Tuncer ablamı darp etti. Ayağından ağaca bağlamıştı. Kafasına ve sırtına vuruyordu. Meryem'e darp olayı İstanbul'da başladı. Soğukta yatırırdı Meryem'i. Gömülürken oradaydım, üzerine ben de toprak attım. Emniyette ve savcılıkta verdiğim ifadelerim doğrudur. Daha sonra da kayboldu diye ihbarda bulunduk. Meryem öldükten sonra telefonlarımızın dinlediğini söylendi. meryem'in kredi kartını da Tuncer kullandı.