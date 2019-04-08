Müge Anlı canlı yayında Palu aile fertlerinin savunmalarını okudu: Tuncer Ustael ayağından ağaca bağladı ve...

Hava Palu'nun savunması: Emniyette verdiğim ifademin aynısını kabul ediyorum. Tuncer Meryem'i sürekli dövüyor ve aç bırakıyordu. Kafasına, yüzüne vuruyordu. Meryem ölmeden 3 - 4 gün önce de dövdü. Meryem yerimizi Tahnallar'a bildiriyor diyordu. Vücudunda ve yüzünde darp izleri vardı. Meryem açlıktan ve darptan hastalandı ve yattığı battaniye üzerinde öldü. İsa ve ben haber verelim dedik ama Tuncer izin vermedi. Darp izleri çıkar dedi. Meryem'i battaniyeye sardı, İsa'yı da zorla yanına aldı. Götürdüler, gömdük dediler. 2 gün sonra bana burası mezarı diye gösterdiler. Kızımın hiçbir hastalığı yoktu. Açlık ve darptan hastalandı.Tuncer, 'sizi üç harflilerden, Tahnallar'dan koruyacağım' diye yanımıza geldi. Paramıza, kredi kartlarımıza el koydu. İsa'da da bende de akıl bırakmadı. Hepimizi ayrı ayrı odalarda aç bırakıyordu.