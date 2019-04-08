Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. yeni bölüm fragmanı akıllarda soru işareti bıraktı. Ferman'ın ailesine ve Çakırbeyliler'e ihanet etmesinin bedeli tüm masa için ağır olacak. Ferman, Çakırbeyliler'in peşinde olduğunu fark ederek aileden birisini öldürecek. İşte EDHO 132. yeni bölümden ipuçlar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 132. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA