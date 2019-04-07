Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da ortalık karışıyor 07.04.2019 22:55

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 132. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde silahlar çekiliyor, ortalık iyice karışıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında neler olacak? İşte cevabı...

Merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde ortalık iyice karışıyor. Zeki, Façalılardan haraç istiyor. İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Akif'in evini baskına giden Çakırbeyliler hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaşırlar. En çok İlyas'ı yaralayacak olan bu karşılaşma, Akif'in ölümü üzerine yapılan planların da bozulmasına sebep olur.

ALPARSLAN'I KIZDIRAN NOT

Akif'le olan hesabı kapatamamalarının bir diğer sebebi ise Alparslan'ın yine herkesten gizli yaptığı planlardır. Fedailerin bir numaralı adamı ile buluşmak üzere gittiği yemekte, sevdiği kadının hain olduğunu söyleyen bir notla karşılaşan Alparslan'ın öfkesini dindirmek kolay olmayacaktır.

ZEKİ SİVRİ MASADAKİLERE SALDIRIYOR

Başına gelenlere karşılık masa üyelerine savaş açan Zeki Sivri, sokakları kan gölüne çevirmeleri için dostlarına haber uçurur. Ünal Kaplan ise, masasındakilere düzenlenen suikastların önüne geçemezse liderliğine zarar geleceğini bildiğinden Mesut ile tekrar pazarlığa oturacaktır. Bu pazarlık sonucunda Zeki'nin adresini elde edemezse Hızır'ın tehditlerinin lafta kalmayacağının da farkındadır.