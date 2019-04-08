Hercai 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Atv'den yine reytingleri altüst eden bir dizi geldi: Hercai! Geçtiğimiz Cuma akşamı yayınlanan Hercai 4. bölümden sonra izleyici büyük bir merak ve heyecanla Hercai 5. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı. Türkiye'de "Dizi atv'de izlenir" sloganını her defasında yenileyip birinciliği elden bırakmayan Atv, dizileri ile dünyanın her yerinden ilgi görmeye devam ediyor.
Hercai artık yurt dışında! Atv'nin efsane dizisi Hercai’ye Cannes’da büyük ilgi! Hercai 4. son bölüm full tek parça izle
Hercai yayın hayatına girdiği ilk günden itibaren reytingleri altüst etmeye devam ediyor. Yurt dışı pazarında da büyük ilgi gören Hercai, Atv ekranlarında Cuma akşamları izleyiciye soluksuz anlar yaşatıyor. Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer ve daha bir çok başarılı oyuncu kadrosuna sahip Hercai 4. son bölümü tek parça full izleyebilirsiniz...
- Zengin ve Yoksul dizisi nerede çekiliyor?
- Palu ailesinden kan donduran savunma!
- Kardeş Çocukları 11. bölüm fragmanı yayında mı?
- Zengin ve Yoksul oyuncuları kimler? Zengin ve Yoksul ne zaman başlıyor?
- Diriliş Ertuğrul 143. bölüm fragmanı yayınlandı! İlbilge Hatun ölecek mi?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.