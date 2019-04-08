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  • 08.04.2019 13:57
  • Son Güncelleme: 08.04.2019 14:17

artık yurt dışında! Atv'nin efsane dizisi Hercai’ye Cannes’da büyük ilgi!

yayın hayatına girdiği ilk günden itibaren reytingleri altüst etmeye devam ediyor. Yurt dışı pazarında da büyük ilgi gören Hercai, Atv ekranlarında Cuma akşamları izleyiciye soluksuz anlar yaşatıyor. Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer ve daha bir çok başarılı oyuncu kadrosuna sahip Hercai 4. son bölümü tek parça full izleyebilirsiniz...

Hercai 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Atv'den yine reytingleri altüst eden bir dizi geldi: Hercai! Geçtiğimiz Cuma akşamı yayınlanan Hercai 4. bölümden sonra izleyici büyük bir merak ve heyecanla Hercai 5. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı. Türkiye'de "Dizi atv'de izlenir" sloganını her defasında yenileyip birinciliği elden bırakmayan Atv, dizileri ile dünyanın her yerinden ilgi görmeye devam ediyor.

HERCAİ 4. SON BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE - TIKLA

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