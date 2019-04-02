Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. son bölüm izle - EDHO full tek parça izle! 02.04.2019 23:43

Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İlyas ve Esra karşılaşması geceye damgasını vurdu. Peki, dizinin yeni bölümünde neler yaşandı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

Salı akşamları reytingleri altüst eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde, İlyas ve Esra'nın, Akif'in evinde karşılaşması ortalığın karışmasına sebep oluyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. bölüm izle seçeneğini haberimizin üst kısmında bulabilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 131. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Akif'in evini baskına giden Çakırbeyliler hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaşırlar. En çok İlyas'ı yaralayacak olan bu karşılaşma, Akif'in ölümü üzerine yapılan planların da bozulmasına sebep olur.

ALPARSLAN'I KIZDIRAN NOT

Akif'le olan hesabı kapatamamalarının bir diğer sebebi ise Alparslan'ın yine herkesten gizli yaptığı planlardır. Fedailerin bir numaralı adamı ile buluşmak üzere gittiği yemekte, sevdiği kadının hain olduğunu söyleyen bir notla karşılaşan Alparslan'ın öfkesini dindirmek kolay olmayacaktır.

ZEKİ SİVRİ MASADAKİLERE SALDIRIYOR

Başına gelenlere karşılık masa üyelerine savaş açan Zeki Sivri, sokakları kan gölüne çevirmeleri için dostlarına haber uçurur. Ünal Kaplan ise, masasındakilere düzenlenen suikastların önüne geçemezse liderliğine zarar geleceğini bildiğinden Mesut ile tekrar pazarlığa oturacaktır. Bu pazarlık sonucunda Zeki'nin adresini elde edemezse Hızır'ın tehditlerinin lafta kalmayacağının da farkındadır.