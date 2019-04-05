Cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Hercai yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bir süre önce Hercai dizisinin final yapacağına dair iddialar konuşulmaya başlandı. Bu nedenle dizinin izleyicileri merakla Hercai final mi yapıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

HERCAİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Hercai dizisinin final yapacağına dair iddialar gerçeği yansıtmıyor. İlk üç bölümüyle reyting listesinde zirveye yerleşen Hercai dizisi, yeni sezonda da izleyici karşısına çıkacak.

HERCAİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Bu hafta 4. bölümüyle ekrana gelecek olan dizi, 31 Mayıs'ta yapacağı sezon finaliyle uzun bir araya çıkacak. Yapım, 20 Eylül tarihinde yeni sezonuna başlamış olacak. Hercai, yeni sezona ise 13. bölüm ile 20 Eylül Cuma akşamı başlayacak.

HERCAİ KELİMESİNİ ANLATAN HİKAYE

Çok uzun yıllar önce iki kır çiçeği birbirlerine aşık olurlar. Her bahar diğer çiçekler gibi onlarda açıp güneşe merhaba derler.

Fakat bir bahar başlangıcı bu çiçeklerden biri diğerine; "biz diğer çiçekler gibi bu bahar açmayalım, kışın ortasında herkesin soğuktan kaçtığı karlı günlerde açalım ki, bütün doğa bize ait olsun" der ve ikisi de o bahar açmamaya karar verirler.

Biri açmak için kışın gelmesini ve karın yağmasını beklerken, diğeri o yaz açar.

O gün bugündür, karda açan ve sevgilisini bekleyen çiçeğe "KARDELEN" sevgilisini yarı yolda bırakan çiçeğe de "Hercai" denilir.

İşte bu yüzden hayırsız sevgiliye "Hercai" diye hitap edilir.