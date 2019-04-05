Hercai dizisi kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran dizilerden birisi oldu. Şimdi dizinin izleyicileri merakla Hercai ile ilgili detayları araştırıyor. Hercai dizisinin Elif Aslanbey'i Duygu Yetiş kimdir sorusu merak edilen sorular arasında yer alıyor.

HERCAİ DİZİSİNİN ELİF ASLANBEY'İ DUYGU YETİŞ KİMDİR?

Duygu Yetiş, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Haliç Üniversitesi Kanservatuar Tiyatro Bölümü mezunu olan Yetiş ilk olarak, Tatlı Hayat dizisinde Mehpare karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. 2004 yılında ise Yağmur Zamanı dizisinde Merve rolünü üstlendi. Yıldızının parladığı dizi ise Annem dizisi olmuştur.

Duygu Yetiş'in rol aldığı diğer yapımlar ise; Gülpare, Annem, Kış Masalı, Nisvan, Krem, Uçurum, Galip Derviş, Analı Oğullu, Dün Bugün Yarın, Üsküdara Giderken, Evli ve Çocuklu. 2016 yılında oynadığı ve Doktor Nisan karakterini canlandırdığı Acil Aşk Aranıyor dizisiyle daha çok ün kazanan Yetiş, TV dizilerinin yanı sıra sinemanın da tanınan yüzü oldu. Oyunculuğuyla da gözleri kamaştırmıştır.

Duygu Yetiş son olarak Hercai'de Elif karakterini canlandırıyor.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İntikam ateşiyle inşa edilen evlilik, Aslanbey ailesinin planladığı gibi son bulmuş, Miran, Reyyan'ı ertesi gün terk etmiştir. Bu acıyı kaldıramayan Reyyan, Miran'la ilk gecesini yaşadığı kulübeyi ateşe verir. Reyyan, acı dolu yaşantısına intiharla son mu verecek? Miran, aldığı intikamın haberini vermek için annesinin mezarına gider. İçinin soğumadığını itiraf eden Miran, Reyyan'a yaşattığı acıyı unutabilecek mi? Yanan kulübenin haberini Fırat'tan duyan Miran, bu intikam savaşında suçu olmayan Reyyan'ı o halde mi bırakacak? Yıllardır nikahlı kocası Miran'ın kendisini sevmesini bekleyen Gönül, sonunda bu mutluluğa kavuşabilecek mi? Azat'ın silahından çıkan kurşunun kafasına isabet etmesiyle hastaneye kaldırılan minik Gül hayata gözlerini mi yumacak?