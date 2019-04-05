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  • 05.04.2019 20:00
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 20:21

. bölüm canlı izle

Yayınlandığı ilk bölümden beri milyonlarca izleyicinin ilgisini çeken yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Reyyan'ın Miran'ı vurması geceye damgasını vuruyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? . bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yeni dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Miran ve Reyyan arasında yaşanan kavga ve aşk ikilemi geceye damgasını vuruyor. Miran'ın vurulması izleyicileri şaşırtıyor. . bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

HERCAİ 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şadoğlu ve Aslanbey konakları diken üstündedir. Reyyan ve Miran'ın nehre atlayıp gözden kayboldukları haberi tüm Mardin'i sarsıyor. Şimdi herkes Miran ve Reyyan'ın ölüp ölmediğini merak ediyor.

HAZAR KIZINI ARIYOR

Kızı Reyyan'ın ölmüş olabileceğini asla kabul etmek istemeyen Hazar, onu bulmaya kararlı!

MİRAN, REYYAN'I KURTARIYOR

Gözünü kırpmadan Reyyan'ın arkasından nehre atlayan lozono Miran ise Reyyan'ı kurtarmayı başarıyor. Şimdi sırada ikisinin birlikte kalabileceği, gözlerden uzak ve güvenli bir yer bulmak var.

REYYAN'DAN ŞAŞIRTAN TEPKİ! MİRAN VURULUYOR

Herkesin öldüklerini düşünmelerine izin vererek zaman kazanmaya çalışan Miran'ın tek derdi Reyyan'ı korumak. Ama bilmediği bir şey vardır; Reyyan yaşadığı onca felaketten sonra ne aynı evde kalmak ne de Miran'ın yüzünü görmek istemez. İki aşık mı, iki düşman mı olduklarını belirleyecek seçimi Reyyan yapıyor! Ve Miran'a doğrulttuğu tetiği çekiyor!

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