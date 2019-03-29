Diriliş Ertuğrul nefes kesen son bölümüyle ekranlarda yine fırtınalar estirdi. Diirliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul Mergen'i kurtardıktan sonra obaya kucağında Gündüz ile dönüyor. Günüz çatışmada ağır bir şekilde yaralanıyor. Ertuğrul Bey, Moğolların lideri Alıncak ve Beybolat'ı kıstıramadığı için Bamsı'yı suçluyor. Bu arada TRT 1 ekranlarında 5 sezon boyunca reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu. Osmanlı'nın kuruluş dönemini başarıyla anlatan ve tüm İslam coğrafyasında karşılık bulan dizinin final bölümü 29 Mayıs günü yayınlanacak.

Diriliş Ertuğrul 142.bölüm fragmanı! Diriliş'te final vakti yeni devletin kuruluşu...

İzleyenleri şaşırtacak bir bölüm ile gelecek olan Diriliş Ertuğrul 142.bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni devletin temellerinin atıldığı bölüm yine heyecan dolu olacak. Ertuğrul Bey savaş için ilk adımları atacak. Peki Diriliş Ertuğrul 142.bölümünde neler olacak? Diriliş Ertuğrul 142.bölüm fragmanında görüleceği üzere Ertuğrul bey rüya görür. Diriliş Osman'a geçiş yavaş yavaş başlıyor. Tahminlere göre önümüzdeki bölümde Gündoğdu'nun eline af fermanı varacak ve Ertuğrul'a destek için obaya dönecektir. Ertuğrul Bey ve Gündoğdu beraber kaleye fetih edecek. Alıncan ve Albastının sonu yakın. Gördüğü rüyada "Yarabbi beni ve neslimi dosdoğru yol üzre daim eyle. Bizi öyle güçlü öyle kavi kıl ki sırtını sıvazlamadığımız mazlum, başını eğdiremediğimiz zalim kalmasın" diyen Ertuğrul Bey yeni devletin temellerini atıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN FİNAL OLACAK?

Diriliş Ertuğrul'un 29 Mayıs günü yayınlanacak 150. bölümüyle final yapacak. Tarihe göre, 1280 yılında Ertuğrul Gazi Söğüt'te hayatını kaybediyor. 1299 yılında ise Osman Gazi merkezi Söğüt olan Osman Beyliği'ni kuruyor. Söğüt'te Ertuğrul Gazi'nin, oğlu Osman Gazi tarafından yaptırılan bir türbesi bulunmaktadır. Bu sebepten ötürü Diriliş Ertuğrul dönemi sona erecek ve hemen ardından Diriliş Osman dönemi başlayacak.

OSMAN GAZİ İLE DÖNÜYOR

Ekran macerasına 5 yıl önce başlayan Diriliş Ertuğrul dizisi bu yıl itibariyle 'Osman Gazi' ismiyle devam edecek. Engin Altan Düzyatan'ın 'Ertuğrul' rolünde başarılı bir performans sergilemesinin ardından Osman Gazi karakterini canladırması için dizinin ekibi Burak Özçivit ile anlaştı.

Gelen bilgilere göre Özçivit rolü için oldukça sıkı çalışıyor. Oyuncu, İstanbul'daki Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'ni gezip dizi için Osmanlı tarihi hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Yeni dizinin tarihi belli oldu

Osman Gazi adıyla TRT 1 ekranlarında yeniden başlayacak olan dizinin final tarihi 29 Mayıs Çarşamba olarak açıklandı. Osman Gazi dizisi ise yeni sezonda 13 Kasım'da ilk bölümü ile ekrana gelecek.