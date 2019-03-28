Hercai 3. yeni bölümde ortalık iyice karışıyor. Tanıtım videolarıyla büyük ilgi gören ve yayınlandığı 2 bölüm ile reytinbgleri altüst eden yeni dizi Hercai 3. yeni bölümde, intikam ateşiyle yanıp tutuşan Miran Aslanbey, farkında olmadan Reyyan'a aşık olacak. Reyyan, Miran'ın evliliğin ilk gecesinden knedisini terk etmesini kaldıramayıp bulunduğu kulübeyi ateşe verecek. Bunu duyan Miran ne yapacak? İşte Hercai 3. yeni bölümden ipuçları...

HERCAİ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA