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  • Son Güncelleme: 28.03.2019 10:54

3. yeni bölüm fragmanı: Buradan kimse sağ çıkamaz! Hercai özetsiz 3. yeni bölümden ipuçları

3. yeni bölümde Miran’ın yüreğindeki kin pişmanlığa dönüşecek. Henüz 2 bölüm yayınlamış olmasına rağmen Türkiye'de son bir haftada en çok abone olunan kanal olarak dünya genelinde 198'nci sıraya yerleşen Atv'nin yeni dizisi Hercai 3. yeni bölümde neler yaşanacak? İçinin soğumadığını itiraf eden Miran, Reyyan’a yaşattığı acıyı unutabilecek mi? İşte Hercai 3. yeni bölümden ipuçları...

Hercai 3. yeni bölümde ortalık iyice karışıyor. Tanıtım videolarıyla büyük ilgi gören ve yayınlandığı 2 bölüm ile reytinbgleri altüst eden yeni dizi Hercai 3. yeni bölümde, intikam ateşiyle yanıp tutuşan Miran Aslanbey, farkında olmadan Reyyan'a aşık olacak. Reyyan, Miran'ın evliliğin ilk gecesinden knedisini terk etmesini kaldıramayıp bulunduğu kulübeyi ateşe verecek. Bunu duyan Miran ne yapacak? İşte Hercai 3. yeni bölümden ipuçları...

HERCAİ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

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