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  • Son Güncelleme: 28.03.2019 10:52

'dan hayranlarını üzen haber

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'un final tarihi açıklandı. TRT 1 ekranlarında 5 sezon boyunca reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu.

Ekranların fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul final yapıyor. Yayınlandığı 5 yıl boyunca kitleleri peşinden sürükleyen, adını şimdiden Türk televizyon tarihine yazdıran Diriliş Ertuğrul dizisi 29 Mayıs 2019'da son bölümüyle sona erecek. Dünyanın birçok ülkesinde seyircisi bulunan dizi, Diriliş Osman ile yoluna devam edecek. Peki Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte detaylar

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