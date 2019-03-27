Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle saat 20.00'de ekranlara geldi. Yeni bölümde Ertuğrul Bey, Alıncak'ın Mergen'i yakaladığını öğrendi. Ertuğrul Bey'in Bamsı'ya hatası yüzünden kızması izleyicileri şaşırttı. Şimdi izleyiciler Diriliş Ertuğrul 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul Bey, Mergen'in Alıncak tarafından yakalandığını öğrenir ve hem Mergen'i kurtarmak hem de Alıncak ve Beybolat'ı bulup yeğeni Süleyman'ın intikamını almak ister.

ERTUĞRUL'UN YENİ PLANI

Dragos üzerinden bir oyun kurarak Alıncak'a ulaşmak isteyen Ertuğrul Bey, daha önce Hülagü Han tarafından gönderilmiş gerçek bir buyruğu Uranos'a vererek onlara iş birliği teklif eder ve buyruğu Alıncak'a götürmesini ister. Bunun karşılığında da Moğollara karşı kalelerini koruyacağını söyler.

GÜNDÜZ YARALANIYOR

Uranos buyrukla birlikte Alıncak'a giderken Ertuğrul Bey ve Alpleri gizlenerek Alıncak ve Albastı'yı bulur. Mergen'i ellerinden kurtarır fakat Gündüz yaralanır. Peki Gündüz yaşayabilecek mi? Ertuğrul Bey, Albastı ve Alıncak'ı öldürebilecek midir?

DRAGOS, BEYBOLAT'A GERÇEĞİ AÇIKLIYOR

Dragos elindeki tüm fırsatları kaçırıp çaresiz bir şekilde beklerken yeni bir oyun kurmak ister. Beybolat'ı takip ederek onu gizli bir mahzen de kıstırır ve gerçek Dragos'un kendisi olduğunu açıklar. Babasını Ertuğrul Bey'in öldürdüğünü söyleyerek kışkırtır ve işbirliği teklif eder. Bu görüşmeden yeni bir şer ittifakı oluşur. Peki Dragos'un Beybolat üzerinden yapacağı yeni oyun nelerdir?

OBADA GERİLİM ARTIYOR

Oba da Beybolat'ın emriyle Hafsa ve Selcan'ın arasında nifak tohumları eken Sırma yavaş yavaş kurduğu oyunun neticelerini alır. Selcan ve Hafsa'nın Sırma'nın kurduğu oyun sonucu kavga etmesi obada gerilimi arttırır. Selcan ve Hafsa'nın arasında yaşanan bu gerilimin sonucu ne olacak?