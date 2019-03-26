Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 26.03.2019 12:05
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 12:16

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. yeni bölümde sürpriz ayrılık! 130. yeni bölüm fragmanı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. yeni bölümde sürpriz ayrılık yaşanacak! Atv'nin 4 sezondur devam eden efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. yeni bölüm, izleyicisine nefes kesen anlar yaşatacak ve diziden sürpriz bir isim ayrılacak! son bölümde Çakırbeyliler'e ihanet eden Ünal Kaplan'a ne olacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. yeni bölümde yer yerinden oynayacak. Atv'nin başarılı diziler listesinde yer alan ve 4 sezondur devam eden EDHO 130. yeni bölümde diziye sürpriz bir isim veda edecek. Çakırbeyliler'in Ünal Kaplan'ın kendilerine ihanet ettiğini anlamaları üzerine masada tüm dengeler değişecek. Bahadır Özdener'in senaristliğini üstlendiği ve Onur Tan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Eşkıya Dünyaya hükümdar Olmaz 130. yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor? İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 130. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. yeni bölümde sürpriz ayrılık! EDHO 130. yeni bölüm fragmanı izle
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri