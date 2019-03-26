Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. yeni bölümde yer yerinden oynayacak. Atv'nin başarılı diziler listesinde yer alan ve 4 sezondur devam eden EDHO 130. yeni bölümde diziye sürpriz bir isim veda edecek. Çakırbeyliler'in Ünal Kaplan'ın kendilerine ihanet ettiğini anlamaları üzerine masada tüm dengeler değişecek. Bahadır Özdener'in senaristliğini üstlendiği ve Onur Tan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Eşkıya Dünyaya hükümdar Olmaz 130. yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor? İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 130. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA