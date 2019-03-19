Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. bölüm izle - EDHO son bölüm tek parça full izle! 19.03.2019 23:34

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde Zeki'nin Hızır'ı alması ortalığı iyice karıştırdı. İzleyiciler şimdi yeni bölümü merak ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. bölüm izle seçeneğini takvim.com.tr'de bulabilirsiniz.

Hızır'ın zor durumda kaldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Zeki'nin son hedefi Hızır Çakırbeyli oluyor. Zeki'nin Ömür Façalı'yı kaçırması ortalığı iyice karıştırıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 129. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çakırbeylileri sırayla tuzağa düşürmeye çalışan Zeki'nin kendine kurban olarak seçtiği son kişi Hızır olmuştur. Düşmanlarını avlayarak aç kuşlara yem eden Zeki'nin adresine ulaşmak için tüm aile seferber olur.

ÖMÜR FAÇALI KAÇIRILIYOR

Ömür'ü kaçırarak Façalıların da damarına basan bu düşmanı yok etmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır.

"SALDIRININ BEDELİNİ, TÜM ÇAKIRBEYLİ AİLESİ ÖDEYECEK!"

Diğer yandan Hızır'ın bombalı eyleminden sağ kurtulmayı başaran Mesut da herkes için bir tehdit oluşturmaya devam eder. Bu tehlikeli ve büyük güçten kurtulmak adına İlyas ve dostları Akif'i tuzağa düşürmek için harekete geçerler. Aynı amaç uğruna Ünal Kaplan da kendi yöntemleriyle devreye girecektir.

ÜNAL'IN YENİ ANLAŞMASI ÇAKIRBEYLİLERİ RAHATSIZ EDİYOR

Mesut'la uzlaşılmadığı sürece masasının hem güç hem de kan kaybetmeye devam edeceğinin farkında olan Ünal Kaplan'ın yapacağı anlaşma ise Çakırbeylileri memnun etmeyecektir.