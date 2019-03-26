Çukur yeni bölümüyle ekranlara geldi. Çukur'un son bölümünde, Koçovalılar mutlu mesut her şey yoluna girdi derken, Mahsun öldü, haberini alan Çeto çılgına dönerek Koçovalılar'a savaş açtı. Ancak bilmediği bir şey vardı; Mahsun'un planı... Çeto ve adamları Çukur'u yerle bir etme kararı almış ve saldırmaya başlamıştı. Bölümün final sahnesinde, Sena'nın Mahsun'u durdurma planı, onunla birlikte gitmesine neden oldu. Mahsun, Çeto'yu vurarak öldürdü ve Sena'yı da alarak gitti. İzleyiciler yeni bölümü merakla beklemeye başladı. Peki, Çukur 2. sezon 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde nele ryaşandı? İşte ayrıntılar...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur'un 2. sezon 26. bölüm ilk sahnesi ve fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından, fragman paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fikret, bahçede kömür alırken akrabası onu yanına çağırıyor. Babasının kaza geçirdiğini, Fikret'e onu Kadir'in yanına götüreceğini söylüyor. Fikret'in eve gelmemesi annesini telaşlandırıyor. Kadir'in eve gelmesiyle annesi Fikret'i bulamadığını söylüyor. Fikret'i bulmak için Emmi yardıma geliyor. Akrabadan şüphelenen Emmi, Fikret'in yerini soruyor. Fikret'in ormana kaçtığını öğrenen Emmi onu aramaya başlıyor.

Babasını bıçaklayan Mahsun göz yaşları içinde annesine bakıyor. Çeto'nun kendisine söyledikleri aklına geliyor. Çeto, Mahsun'un babası meyve satarken yanına gidiyor. Meyve alışverişi sırasında sohbet etme fırsatı buluyorlar. Kadir, Çeto'ya oğlunun kayboluşundan bahsediyor.

Remzi, Mahsun'u takip ettiğini, önce adamı daha sonra kendini öldürdüğünü Çeto'ya söylüyor. Çeto buna inanmak istemiyor. Çeto'ya olanları yüzüklü adamın istediği gibi anlatan Remzi, Koçovalılar'dan intikam alınması gerektiğini yoksa davanın çok büyüyeceğini belirtiyor.

Karaca eve gelen Celasun'u görmezden gelmeye başlıyor. Bunun sebebini soran Celasun, Karaca'nın hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını söylemesiyle şaşırıyor. Celasun'u çok sevdiğini, onun için kurşun yediğini söyleyen Karaca artık kendisine bakmamasını istiyor. Bu konuşmayı Damla duyuyor.

Vartolu koşturarak eve doğru gidiyor. Koçovalılar kadınları evde bulamayınca büyük bir telaşa kapılıyor. Yamaç, Cumali ile telefonda konuşurken herkesin iyi olduğunu, onları güvenli bir yere götürdüğünü öğreniyor. Uluç sayesinde Karakuzular'ı atlatıyorlar.

İdris, evde sesler duyduğunu söyleyen Meliha'nın yanına gidiyor. Hiçbir eşyanın çalınmamış olup ancak evin darmaduman edilmesi ikisini de garibine gidiyor. Eşyaları toparlarken İdris eski fotoğrafları görüyor. O sırada Hale'nin yazısını gören İdris, onu ilk gördüğünde aklına Meliha'nın gençliğinin geldiğini söylüyor.

Yamaç, ütü yapan Sena'nın gizlice arkasına geçip onu korkutuyor. Aralarında komik anlar yaşanıyor. Yamaç, yaşanan onca şeyden sonra Sena'nın gitmediğini söylüyor. Sena sevdik de katlandık müdür diye cevap veriyor. Yamaç, Sena'nın bu sözüne çok gülüyor.

Damla, Cumali ile konuşmak istediğini belirtiyor. Normal bir insan gibi kendisine nasılsın Damla, günaydın Damla gibi ifadeler kullanabileceğini söylüyor. Karı koca olmadıklarını, trip çekemeyeceğini, isterse Yıldız ile birlikte olabileceğini Cumali'ye anlatıyor.

Çeto'nun başlıyoruz emrini vermesiyle Karakuzular sessizliğini bozuyor. Emmi, Paşa'yı mezarlıkta ziyaret ederken, Karakuzular ile çatışmaya giriyor. Bu sırada olanlardan İdris'i haberdar ediyor. Yamaç ise Çukur'a arabayla girdiği sırada Çeto'nun silahlı saldırısıyla karşı karşıya kalıyor. Karakuzular ile Koçovalılar arasında savaş başlıyor.

Karakuzular bu sefer Vartolu'nun mekanını basıyor. Evde kimin olduğunu merak eden Vartolu, Celasun'u arıyor. Konuştukları sırada mahalleye de saldırmaya başlıyorlar. Çukur'da ortalık iyice karışmaya başlıyor. İdris, Emmi'nin çağrısına yetişiyor ve onu kurtarıyor. Aliço'nun kulübesine ateş açan Karakuzular, oyuncak ayı ile karşılaşıyor. Aliço'nun attığı oyuncak patlıyor.

Meke, İdris Koçovalı'ya Karakuzular'ın evi bastığını, oğullarının orada olduğunu, herkesi aldıklarını söylüyor. İdris, oğullarını kurtarmaya gittiğini söylerken, Emmi Çukur'a çağrıda bulunuyor. Bu çağrıyı duyan herkes sokağa dökülüyor.

Çeto, Koçovalılar'ın evinin önüne geçip Yamaç'a sesleniyor. İdris, oğullarını kurtarmak için eve doğru gidiyor. Karakuzular ile çatışmaya başlıyor. Bu esnada çukur ahallisi İdris Koçovalı'yı yalnız bırakmıyor ve ona destek oluyorlar.

Karakuzular, Çeto'nun peşine takılıyor. Yamaç'ın söylediklerini düşünen Çeto koşarak Çukur'dan kaçmaya çalışıyor. En sonunda Koçovalılar tarafından köşeye sıkıştırılıyor. Arabadan inen Mahsun'un Yamaç'ı vuracağı sanılırken, bir anda Çeto'yu vurması herkesi şaşırtıyor.

Koçovalı kadınların olduğu yerde Karakuzular ile çatışma çıkıyor. Çatışma esnasında Sena, Cumali'ye sesleniyor. Sena'nın sesini duyan Mahsun, onu susturuyor ve her şeyin bittiğini söylüyor. Mahsun elindeki bombanın pimini çekecekken, Sena buna gerek olmadığını, onunla geleceğini söylüyor. Sena tek bir isteğinin olduğunu belirtiyor. Ailesine zarar gelmemesini söylüyor.