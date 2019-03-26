ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayında akılalmaz bir ölüm! Hafta içi her gün faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, Zekai Turhal'ın ölümünün nedenini araştıracak. İnşaatın bekçi kulübesine 20 el ateş eden kim ya da kimler? Zekai Turhal'ın eşi Ümmüş Turhal, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında neler anlatacak? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 26 Mart Müge Anlı canlı yayını haberimizden takip edebilirsiniz...