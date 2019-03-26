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  • 26.03.2019 10:23
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 10:23

canlı yayında akılalmaz bir ölüm! Zekai Turhal'ı kim ya da kimler öldürdü? (26 Mart) canlı izle

'nın bugünkü programında, Zekai Turhal'ın esrarengiz ölümü hakkında detaylar araştırılacak. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan canlı yayınına katılacak olan Zekai Turhal'ın eşi Ümmüş Turhal neler anlatacak? İnşaatın bekçi kulübesine 20 el ateş ateş edenler kimler? Müge Anlı'da bugün yaşananlar için (26 Mart) Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

canlı yayında akılalmaz bir ölüm! Hafta içi her gün faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, Zekai Turhal'ın ölümünün nedenini araştıracak. İnşaatın bekçi kulübesine 20 el ateş eden kim ya da kimler? Zekai Turhal'ın eşi Ümmüş Turhal, canlı yayınında neler anlatacak? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 26 Mart Müge Anlı canlı yayını haberimizden takip edebilirsiniz...

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