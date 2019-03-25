Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. yeni bölüm fragmanında İlyas, Alparslan'ın Fedailer ile arasında nasıl bir bağ olduğunu öğrenmeye çalışırken, Zeki kendisine yeni bir kurban seçer. Ünal Kaplan'ın kendisine ihanet ettiğini öğrenen Çakırbeyliler karşı atağa geçecektir. Yaptığı son hamleyle liderliği kaybedeğinin farkında olan Ünal Kaplan, çok iyi bir plan yapmak zorundadır. EDHO'da kıran kırana mücadele devam ederken, bu savaşın galibi hangi taraf olacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 130. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA