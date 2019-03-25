Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 25.03.2019 13:56
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 14:09

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. yeni bölüm fragmanı: "Şu Fedailer... Senin bunlarla ne alakan var? son bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. yeni bölümde masa savaşı iyice kızışıyor. Atv'nin efsane dizisi 'da Çakırbeyliler, Ünal Kaplan'ın kendilerine ihanet ettiklerini anlayarak karşı atağa geçecekler. Zeki, kendine yeni ortaklar ararken Façalılardan Ferman'ı tuzağına düşürür. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. yeni bölüm fragmanında İlyas, Alparslan'ın Fedailer ile arasında nasıl bir bağ olduğunu öğrenmeye çalışırken, Zeki kendisine yeni bir kurban seçer. Ünal Kaplan'ın kendisine ihanet ettiğini öğrenen Çakırbeyliler karşı atağa geçecektir. Yaptığı son hamleyle liderliği kaybedeğinin farkında olan Ünal Kaplan, çok iyi bir plan yapmak zorundadır. EDHO'da kıran kırana mücadele devam ederken, bu savaşın galibi hangi taraf olacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 130. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. yeni bölüm fragmanı: "Şu Fedailer... Senin bunlarla ne alakan var? EDHO son bölüm izle
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri