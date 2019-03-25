Eyvah Eyvah 2 filmi televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Ata Demier ve Demet Akbağ'ın yer aldığı Eyvah Eyvah 2 filmi 7 Ocak 2011 tarihinde Türkiye genelinde gösterime girmişti. Şimdi televizyonda filmi izleyen izleyiciler Eyyvah Eyvah 2 filmi nerede çekildi sorusuna yanıt arıyor. Peki, Eyyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler? İşte filme dair detaylar...

EYYVAH EYVAH 2 OYUNCULARI

Eyyvah Eyvah 2 filminin oyuncu kadrosunda Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak, Salih Kalyon, Tanju Tuncel ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun gibi önemli isimler yer alıyor.

EYYVAH EYVAH 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah filminin çekildiği mekanlar en az film kadar dikkat çekti. Eyvah Eyvah 2'nin Geyikli ve Bozcaada'da başlayan çekimlerinin tamamı Kuzey Ege'de gerçekleşti. Denizin güzelliği ve hayatın sakinliğiyle perdeye yansıyan Geyikli kasabası, Çanakkale'de bulunuyor.

EYVAH EYVAH 2 KONUSU

Maceranın İstanbul ayağında Babasını bulan Hüseyin, Geyikli'ye geri döner. Babasını dedesi ve ninesinin yanına yerleştiren Hüseyin, ilk etapta olaya adapte olamaz. bu arada aklı Hala Hemşire Müjgan'dadır. Fakat Bu seferde önüne engel olarak Kasabaya yeni tayin olan doktor çıkar. Doktordan huylanan Hüseyin onu saf dışı bırakmak için türlü yollara başvurur ancak bu yolların sonu bir yere çıkmaz ve her seferinde rezil olur. En sonunda Firuzan'ın aklına bir fikir gelir ve Hüseyin kıza evlenme teklif etmek için sağlık ocağına gider. Ancak doktor yine oradadır ve Hüseyin'in hayalleri iyice yıkılır. Daha sonra Müjgan'ın ailesi Edremit'den Geyikli'ye gelir. yolda Hüseyin ile karşılaşan ailenin daha sonraki yolculukları tam bir komediye dönüşür. Hüseyin ne kadar kendini affettirmeye uğraşsa da yine dibe batar.