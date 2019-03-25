Söz dizisinde merak edilen sorular yanıt bulmaya başladı. Dizide Avcı Fethi karakterine hayat veren Burak Sevinç'in diziden ayrılıp, ayrılmayacağı araştırılıyordu. Bu akşam 75. bölümüyle ekranlara gelecek dizinin yeni bölüm fragmanında paylaşılan bir detay izleyicide merak uyandırdı. Fragmanda, TİM'in operasyon esnasında bir terörist bir kişiyi rehin alıyor. O sıra Üstçavuş Mücahit'in 'Avcı görüşün' sözleri dikkat çekiyor. Peki, Söz dizisinde Avcı Fethi öldü mü? İşte Söz 75. yeni bölüm fragmanı...

SÖZ AVCI FETHİ ÖLDÜ MÜ?

Söz'ün yayınlanan fragmanında Avcı'nın ölmediği bilgisi veriliyor. Ancak Avcı'nın kendisi tam gösterilmiyor. Buna göre 'Avcı ölecek mi' sorusu bu akşam yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.

İşte Söz 75. yeni bölüm fragmanı;

SÖZ'ÜN 75. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Terör devleti için planlarına hız veren Dost, Linda ve Dragan'a kurulacak ülkenin tarihini verir. Bu sırada Türkiye'yi içerden karıştıracak suikastlar için plan yapmaktadır.

Tim, Dragan'ı ortadan kaldırmakta kararlıdır fakat o sırada Dragan'ın yanında olan Karabatak kurulması planlanan terör devleti hakkında kritik bilgiler ele geçirmek üzeredir. Tim hamle yapmak için Karabatak'tan gelecek haberi bekler ama Karabatak'ın işi hiç kolay olmayacaktır.

Yavuz hücre evlerine yaptığı baskında şok edici bir suikast bilgisi elde eder; Eylem'in hayatı tehlikededir…

Yavuz gerisinde cesetler bıraktığı hücre evinden hızla ayrılırken karşısında Derya'yı bulur. Artık geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmişlerdir…