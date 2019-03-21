Hercai yeni bölümde Rayyan'ı seven ve onun kılına zarar gelmemesi için her şeyi göze alan Azat'ın hamlesi küçük kızın ölümüne mi sebep olacak? Cuma günleri Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Hercai 2. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Tanıtım videolarıyla izleyiciyi kendisine bağlayan ve yayınlandığı 1. bölümle geniş bir hayran kitlesine sahip olan yeni dizi Hercai 2. bölümden ipuçları...

HERCAİ 2. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

HERCAİ 2. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA