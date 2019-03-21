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  • Son Güncelleme: 21.03.2019 12:09

2. yeni bölüm 2. fragman: Kimse dünyayı ayaklarıma sermeyecek ben de kendim almaya karar verdim

2. yeni bölüm 2. fragmanında tüm dengeler değişmeye başlıyor. Atv'nin yeni dizisi Hercai'nin 2. yeni bölümünde Miran, Şadoğlu ailesinden alacağı intikamın sonuna yaklaşmışken, kalbini Reyyan'a kaptırıyor. Reyyan’ın kılına zarar gelmemesi için dünyayı karşısına almayı göze alan Azat, farkına varmadan büyük bir trajediye sebep oluyor. İşte Hercai 2. yeni bölüm ipuçları...

Hercai yeni bölümde Rayyan'ı seven ve onun kılına zarar gelmemesi için her şeyi göze alan Azat'ın hamlesi küçük kızın ölümüne mi sebep olacak? Cuma günleri Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Hercai 2. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Tanıtım videolarıyla izleyiciyi kendisine bağlayan ve yayınlandığı 1. bölümle geniş bir hayran kitlesine sahip olan yeni dizi Hercai 2. bölümden ipuçları...

HERCAİ 2. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

HERCAİ 2. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

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