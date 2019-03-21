ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayında her şey ortaya mı çıkıyor? 3 çocuk babası olan inşaat işçisi Hüseyin Aslan, Kocaeli'de bir okulun inşaatından düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz adam cinayete mi kurban gitti yoksa kaza sonucu mu öldü? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oluyor merak ediyorsanız, 21 Mart Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...