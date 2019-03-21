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  • 21.03.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 10:10

canlı yayınında inşaat işçisi Hüseyin Aslan'ın ölümüyle ilgili çarpıcı açıklamalar! (21 Mart) Müge Anlı canlı izle

'nın bugünkü programında Kocaeli'ndeki hayatını kaybeden inşaat işçisi Hüseyin Aslan'ın ölümüyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapılacak. Hafta içi her gün Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Hüseyin Aslan'ın şüpheli ölümü araştırılmaya devam ediyor. Hüseyin Aslan'ın iş arkadaşlarından Süleyman Şavazoğlu'nun açıklamaları için (21 Mart) Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

canlı yayında her şey ortaya mı çıkıyor? 3 çocuk babası olan inşaat işçisi Hüseyin Aslan, Kocaeli'de bir okulun inşaatından düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz adam cinayete mi kurban gitti yoksa kaza sonucu mu öldü? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oluyor merak ediyorsanız, 21 Mart Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

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