Kanal D ekranlarında Zalim İstanbul adında bir dizi başlıyor. Zalim İstanbul dizisinin tanıtımlarını gören izleyiciler şimdiden diziyle ilgili detayları merak ediyor. Merak edilen soruların başında Zalim İstanbul ne zaman başlıyor sorusu yer alıyor. Peki, Zalim İstanbul oyuncuları kimler? İşte Zalim İstanbul dizisinin konusuna dair detaylar...

ZALİM İSTANBUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D'de yakında izleyicisi ile buluşacak olan, yapımını Avşar Film'in, yapımcılığını Şükrü Avşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı Zalim İstanbul, şimdiden merak uyandırdı.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek'in yer aldığı dizi, Antakya'dan İstanbul'a uzanan bir yolculuğu ekrana getirecek.

ZALİM İSTANBUL KONUSU

Antakya'da üç çocuğu ve kayınvalidesi ile yaşayan Seher'in (Deniz Uğur); lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay (Fikret Kuşkan) ve ailesi ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

Karaçayların dışarıdan görünen güçlü, ihtişamlı ve renkli yaşamı, sanılanın aksine tehlikeli sırlar barındırırken; Seher'in ailesi ile Karaçay Köşkü'ne adım atmasıyla yaşanacaklar, iki aileyi de temelden sarsacak.