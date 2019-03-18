Hercai 2. yeni bölüm fragmanı izle 18.03.2019 13:12

Hercai ilk bölüm geçtiğimiz Cuma akşamı Atv ekranlarına geldi. Mardin Midyat'ta geçen hikaye daha ilk bölümden izleyicinin beğenisini aldı. Hercai 1. bölümden sonra izleyici merakla Hercai 2. yeni bölüm fragmanını aradı. Ve işte beklenen an geldi. Hercai 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, yeni dizi Hercai 2. bölümde neler oluyor?