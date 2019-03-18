Hercai 2. yeni bölüm fragmanı izle

Hercai ilk bölüm geçtiğimiz Cuma akşamı Atv ekranlarına geldi. Mardin Midyat'ta geçen hikaye daha ilk bölümden izleyicinin beğenisini aldı. Hercai 1. bölümden sonra izleyici merakla Hercai 2. yeni bölüm fragmanını aradı. Ve işte beklenen an geldi. Hercai 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, yeni dizi Hercai 2. bölümde neler oluyor?
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