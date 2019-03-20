TRT 1 ekranlarında çarşamba günü izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul'da Albastı Beybolat Bey dikkatleri üzerine çeken isim oldu. İzleyiciler şimdi büyük bir merakla Albastı Beybolat Bey kimdir sorusuna yanıt arıyor. Albastı Beybolat Bey tarihte var mı sorusuyla ilgili detayları sizin için derledik.

ALBASTI BEYBOLAT BEY KİMDİR?

Albastı Beybolat Bey, sadece ismi ile bile çevresindekilere korku salmış bir karakterdir. Selçuklu devletinin Emir'i Bahattin'e çalışan, Umurbeylerinin yeni beyidir. Moğollara direnen Türk beylerini öldürerek direnci kırmak, obaları hizaya getirmek ve Moğol işgalinin sürmesi için görevlendirilmiştir.

ALBASTI BEYBOLAT BEY TARİHTE VAR MI?

Albastı Beybolat Bey, tarihte yer almamaktadır. Ancak Albastı Türk mitolojisindeki en tanınmış karakterlerden birisidir. Kötü yapılı bir yaratıktır. Özellikle yeni doğum yapmış kadınlara musallat olması ile bilinir.

ALİ İHSAN DURU KİMDİR?

Ali Ersan Duru, 19 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 4 abisi vardır. Babası Ankaralı, annesi Karadenizlidir. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu.

Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Aynı dönem içinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (Esogü Tiyatro Topluluğu) ile amatör tiyatro hayatına başladı. Öncelikle Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ile çalışmaya başladı. Lisans eğitimi bittikten sonra oyunculuğu profesyonel anlamda yapmaya karar verdi ve İstanbul'a gelerek oyunculuk eğitimi almaya başladı. Önce 2008 yılında DİALOG anlatım ve iletişimde temel oyunculuk teknikleri dersleri aldı.

İlk olarak TRT 1'de ''Başrolde Aşk'' isimli sit-com'la profesyonel oyunculuk hayatına başladı. 2012 yazında Turgut Özakman'ın Diriliş adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan ''Çanakkale 1915'' adlı sinema filminde roman kahramanlarından Mehmed Ali'ye hayat verdi.

2013 yılında "Yağmurdan Kaçarken" adlı dizide Carlos Martin, Ezgi Asaroğlu, Ayça Erturan, Ali Ersan Duru, Furkan Andıç, Ebru Şancı, Serkan Şenalp, Doğukan Polat ile beraber rol aldı.

Ali Ersan Duru, 2013 yılında Refik Halit Karay'ın eserinden esinlenerek yazılan ve Yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı "Bugünün Saraylısı" adlı dizide Selçuk Yöntem, Nazan Kesal, Serhat Teoman, Cansu Tosun ile birlikte başrol oyuncusu oldu.