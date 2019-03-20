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  • Son Güncelleme: 20.03.2019 20:06

45. bölüm canlı izle

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'in yeni bölümünde Nefes, Vedat'ın öldüğünü öğrendi. Heyecan dolu bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz'de şimdi neler olacağı merak ediliyor. . bölüm canlı izle seçeneğini takvim.com.tr'de bulabilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

Her hafta çarşamba günleri ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kitleyen yeni bölümüyle ekranlara geldi. Nefes yeni bölümde Vedat'ın öldüğünü öğrendi. Tahir ve Nefes, Vedat'ın ölümünün ardından geçmişi arkalarında bırakma kararı aldı. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? . bölüm canlı izle seçeneğini haberimizin üst kısmında bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Vedat'ın öldüğünü öğrenen Nefes o yaşarken söyleyemediklerini Vedat'ın mezarında dile getirir. Geçmişi geride bırakmaya kararlı olan Nefes ve Tahir, artık tüm hesapları kapatıp yeni bir hayata başlamaya hazırdır.

SANİYE YAPTIKLARINI TELAFİ ETMEK İSTİYOR

Saniye kırıp döktüklerini onarmaya karar verir. Af dilemeye Nefes'ten başlayan Saniye sonunda evlatlarını bağrına basar. Nazar ve Murat'ın düğünü yapılır. Cemil tarafından kapıya konan Nazar'ın, artık Murat'tan başka kimsesi yoktur.

DÜĞÜNDE SÜRPRİZ!

Düğünde yaşanan beklenmedik olay herkes için büyük sürpriz olur.

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