Yakın zamanda Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yüzleşme dizisinin final yapacağı konuşulmaya başlandı. Dizinin izleyicileri Yüzleşme'nin final yapıp yapmayacağını merak ediyordu. Kanal D'nin yayınlandığı yeni bölüm fragmanının ardından detaylar belli oldu. Peki, Yüzleşme dizisi final mi yapıyor? İşte cevabı...

YÜZLEŞME DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Yüzleşme 4. bölümde final yapacak. Yüzleşme 4. bölüm fragmanı "Final" olarak yayına verildi. Yüzleşme, 26 Mart Salı günü ekranlara veda edecek.

EKİBE VEDA YAZISI GÖNDERİLDİ

Ömer Faruk Sorak ile Burak Arlıer'in yönettiği dizi reytinglerde beklentiyi karşılamayınca 4. bölümde final yapmasına karar verildi. T Company'nin patronu Bülent Turgut ekibine veda yazısı gönderdi.

Bülent Turgut veda yazısında;

"Değerli Yüzleşme Oyuncuları, Değerli Yönetmenlerimiz, Değerli Ekibimiz;

Yüzleşme dizimizin yolculuğuna 4. bölüm sonu itibarıyla üzülerek son verme kararı aldık. Öncelikle her birinizin değerli katkılarından dolayı teşekkür ederim. Evet, birkaç bölüm daha sürdürme şansımız vardı. Ancak yaptığımız değerlendirmede bu sürecin tüm ekibe daha fazla stres ve sıkıntı yaratacağını ve sürecin bu işin paydaşı olan herkese zarar vereceğini düşünüyoruz. Reyting bu işin doğası gereği sürdürülebilirliğin belirleyicisidir. Her birinizin bu işe çok büyük katkısı oldu ve olmaya devam ediyor. Yola çıkarken böyle bir sonucu hiçbirimiz beklemiyorduk tabii ki. İzleyicide beklediğimiz karşılığı bulamadık maalesef. Bu iş kollektif bir iştir. Herkesin elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başka projelerde buluşabilmek dileğiyle tekrar çok teşekkür ediyorum." dedi.