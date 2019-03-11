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  • 11.03.2019 09:57
  • Son Güncelleme: 11.03.2019 09:57

canlı yayınında Hacer Cengiz olayıyla ilgili son durum nedir? (11 Mart) Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında 6 yıl sonra ortaya çıkan Hacer Cengiz cinayetiyle ilgili neler yaşanacak? Hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri büyük bir titizlikle araştıran ve çözümleyen Müge Anlı'da bugün, torununun gösterdiği alanda cesedi bulunan 83 yaşındaki Hacer Cengiz cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanacak. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oluyor merak ediyorsanız (11 Mart) ı izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında torunu Ali Uğur'un gösterdiği bölgede Hacer Cengiz'in cesedine ulaşıldı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Hacer Cengiz cinayetiyle ilgili neler yaşanacak? Hacer Cengiz'in torununun annesi Lale Hanım hakkında verdiği ifadeden sonra neler yaşandı? Hepsi ve daha fazlasını 11 Mart ından izleyebilirsiniz...

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