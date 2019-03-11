ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında torunu Ali Uğur'un gösterdiği bölgede Hacer Cengiz'in cesedine ulaşıldı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Hacer Cengiz cinayetiyle ilgili neler yaşanacak? Hacer Cengiz'in torununun annesi Lale Hanım hakkında verdiği ifadeden sonra neler yaşandı? Hepsi ve daha fazlasını 11 Mart Müge Anlı canlı yayınından izleyebilirsiniz...