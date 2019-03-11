GaleriTelevizyon

Müge Anlı izleyicisinin ihbarıyla Antalya Kepez'de bulunan ceset Asım Bayram'a mı ait? Ferluga Hanım'dan şok tepki

Müge Anlı canlı yayınında Antalya Kepez'de bir ceset bulundu. (11 Mart) Müge Anlı canlı yayınında Asım Bayram ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. 49 gündür haber alınamayan 82 yaşındaki Asım Bayram'a ne olduğu araştırılırken, Müge Anlı izleyicisinin Antalya Kepez'de piknik yaptığı alanda gördüğü kazılmış toprak zemini dikkatini çekti ve Müge Anlı ihbar hattını arayarak durumu bildirdi. Bu ihbar üzerine bölgede bugün arama çalışmaları başlatıldı. İzleyicinin dediği yerden bir erkeğe ait olduğu düşünülen ceset çıktı. Peki, bulunan ceset Asım Bayram'a mı ait? Ferluga Hanım son gelişmelere ne tepki verdi?

11.03.2019 13:21 - Son Güncelleme: 11.03.2019 13:50
Müge Anlı izleyicisinin ihbarıyla Antalya Kepez'de bulunan ceset Asım Bayram'a mı ait? Ferluga Hanım'dan şok tepki

Müge Anlı canlı yayınında 49 gündür haber alınamayan Asım Bayram hakkında son dakika gelişmesi yaşandı.

MÜGE ANLI SON DAKİKA GELİŞMESİ! TIKLA - İZLE

Müge Anlı izleyicisinin ihbarıyla Antalya Kepez'de bulunan ceset Asım Bayram'a mı ait? Ferluga Hanım'dan şok tepki

Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicisinin Müge Anlı ihbar hattını arayıp Antalya Kepez'de piknik yaptığı alanda yeni kazıldığını düşündüğü bir toprak zemini ihbar etmesi üzerine Asım Bayram olayıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.

Müge Anlı izleyicisinin ihbarıyla Antalya Kepez'de bulunan ceset Asım Bayram'a mı ait? Ferluga Hanım'dan şok tepki

Müge Anlı'ya gelen ihbar üzerine olay yeri inceleme ekipleri bölgede kazı çalışmasına başladı ve insan cesedi bulunduğunu doğruladı.

Müge Anlı izleyicisinin ihbarıyla Antalya Kepez'de bulunan ceset Asım Bayram'a mı ait? Ferluga Hanım'dan şok tepki

Cesetin çıkartılması için Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerine gelmesi beklendi.

Müge Anlı izleyicisinin ihbarıyla Antalya Kepez'de bulunan ceset Asım Bayram'a mı ait? Ferluga Hanım'dan şok tepki

Müge Anlı canlı yayınının bitmesine saniyeler kala Cumhuriyet Savcısı olay yerine intikal etti ve ceset hakkında ilk bilgiler paylaşıldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı'daki Hacer Cengiz olayında sona gelindi! Müge Anlı canlı yayında Hacer Cengiz cinayetiyle ilgili her şeyi açıkladı!
Müge Anlı'daki Hacer Cengiz olayında sona gelindi! Müge Anlı canlı yayında Hacer Cengiz cinayetiyle ilgili her şeyi açıkladı!