Müge Anlı izleyicisinin ihbarıyla Antalya Kepez'de bulunan ceset Asım Bayram'a mı ait? Ferluga Hanım'dan şok tepki

Müge Anlı canlı yayınında Antalya Kepez'de bir ceset bulundu. (11 Mart) Müge Anlı canlı yayınında Asım Bayram ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. 49 gündür haber alınamayan 82 yaşındaki Asım Bayram'a ne olduğu araştırılırken, Müge Anlı izleyicisinin Antalya Kepez'de piknik yaptığı alanda gördüğü kazılmış toprak zemini dikkatini çekti ve Müge Anlı ihbar hattını arayarak durumu bildirdi. Bu ihbar üzerine bölgede bugün arama çalışmaları başlatıldı. İzleyicinin dediği yerden bir erkeğe ait olduğu düşünülen ceset çıktı. Peki, bulunan ceset Asım Bayram'a mı ait? Ferluga Hanım son gelişmelere ne tepki verdi?

11.03.2019 13:21 - Son Güncelleme: 11.03.2019 13:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





